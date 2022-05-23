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倫敦迷福音！走跳首都圈新玩法－古典蒸汽火車、女王線開通

聯合新聞網／ MilliUN Miles
/ 來源：TheSteamDreamsRailCo
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溫莎王室號列車 還準備了讓人驚喜的表演 / 來源： TheSteamDreamsRailCo　
溫莎王室號列車 還準備了讓人驚喜的表演 / 來源： TheSteamDreamsRailCo　
圖文/Pei

女王線本月底開通　來回機場、穿越倫敦更方便了

等待三年半，在疫情限制逐漸鬆綁的今年夏天，倫敦總共有41個車站的「女王線」鐵路終於要載客了！

旅人福音！從機場出發可直達倫敦市區 / 來源：wikimedia
旅人福音！從機場出發可直達倫敦市區 / 來源：wikimedia
5月24日，淡紫色的女王線(Elizabeth Line)將連通國際機場、倫敦市區和東西兩邊的多個郊區和城市，不僅將交通時間減半，還會逐步減少轉車次數，也就是說，大家走跳倫敦不但更輕鬆，還能去更多地方了。

目前的路線已經規劃完成，如果大家想穿越倫敦東西兩邊，暫時還需要在Paddington或Liverpool Street轉車，但明年就可以直達城市另一端，完全不用離開女王線喔！不過好消息是，從希斯洛機場出發的話，今年秋天不須轉車就能直達東部的Abbey Wood.　

女王線讓倫敦之旅更省時省心 / 來源：TFL.gov.uk
女王線讓倫敦之旅更省時省心 / 來源：TFL.gov.uk
女王線開通初期將有每小時12班車，周一到周六上線服務，等到你抵達英國那天，或許已經有更多班次能帶你暢遊倫敦了！ 　

獨具特色蒸汽火車　倫敦出發　

玩倫敦還有更特別的方式！

環遊倫敦搭蒸汽火車超級酷 / 來源： TheSteamDreamsRailCo　
環遊倫敦搭蒸汽火車超級酷 / 來源： TheSteamDreamsRailCo　
冒著煙、很有氣勢的古典蒸汽火車只有電影裡才見得到嗎？你在倫敦可以在Steam Dreams預訂親自體驗，而且行程多樣，英倫迷們能選擇「環遊倫敦」(Sunset Steam Express)列車－這條路線從倫敦維多利亞站出發，會經過地區市集、葡萄莊園和「蘇芮丘自然美景區」(Surrey Hills AONB)等風景優美的地區，然後看著絕美日落回到倫敦，每年5~8月限定喔！

東方快車品質的車廂超吸引人 　 / 來源： TheSteamDreamsRailCo
東方快車品質的車廂超吸引人 　 / 來源： TheSteamDreamsRailCo
到溫莎城堡參觀體驗王室歷史文化 / 來源： pixabay-AdilSeilov
到溫莎城堡參觀體驗王室歷史文化 / 來源： pixabay-AdilSeilov
另外，這家列車公司還開發了幾條從倫敦出發的經典旅遊路線，例如「王室溫莎快車」(Royal Windsor Express)就帶大家前往充滿英倫貴族歷史文化的溫莎探訪城堡和古蹟，列車是東方快車等級的豪華版本，在古色古香的環境裡前往英國老城，非常享受。　

如果你是年底到英國，可以選擇預訂「聖誕老人號」列車(Christmas Steam Express)，和聖誕老人本人、他的一眾精靈小助手一起歡度冬日佳節，如果有孩童同行，他們還能得到聖誕小禮物哦。　

聖誕節專車載你去見聖誕老公公 / 來源： TheSteamDreamsRailCo
聖誕節專車載你去見聖誕老公公 / 來源： TheSteamDreamsRailCo
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

英國平價火車上線！倫敦出發20鎊有找　還能叫餐、寄行李　

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倫敦 英國 機場

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