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宙斯神壇、露天博物館、世界最小博物館一次看！歐洲熱門博物館「e打卡」　

聯合新聞網 / MilliUN Miles
/ 來源： wikimedia / 來源： NorskFolkemuseum　/ 來源：flickr　
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圖文/Pei

羅浮宮和大英博物館都是人人嚮往的藝術朝聖地，她們的華麗外觀也成為景點；歐洲還有很多經典博物館陸續開放線上參觀，給你即時的心靈感動，還能e-打卡！

阿姆斯特丹：探索荷蘭的黃金時代

Pei小編這就帶大家來到近年十分熱門的阿姆斯特丹。

荷蘭歷史上黃金時代在航海、商業上的繁榮，讓藝文創作達到巔峰，荷蘭的繪畫也成為世上獨樹一幟的風格。首先大家可以拜訪「阿姆斯特丹王宮」，裡面紀錄了荷蘭17 世紀至今的歷史，還有宮外的「水壩廣場」，是荷蘭紀念二戰時期，猶太民族悲慘歷史的地點。

荷蘭國家博物館氣勢恢弘 前面的地標已經被移除囉 / 來源： wikipedia　
荷蘭國家博物館氣勢恢弘 前面的地標已經被移除囉 / 來源： wikipedia　

荷蘭世界知名的畫家，四位大師－梵谷(Vincent van Gogh) ，林布蘭(Rembrandt van Rijn) ，維梅爾(Johannes Vermeer) 和史堤(Jan Steen) 的傑作，在荷蘭各大博物館都可以找到。　

「梵谷博物館」收藏了幾百幅油畫和書信，有全球最豐富的梵谷畫作，非常精采！荷蘭最大的博物館「國立博物館」Rijksmuseum規模最大，又擁有富有實驗精神的林布蘭專屬展廳，能帶大家進入大師同款的異想世界！　　

雅典：衛城博物館　珍藏時代遺產

希臘要做什麼？除了愛琴海小島，當然是考古！

雅典的「衛城博物館」Acropolis Museum就在聞名世界的衛城山坡下，延續著神殿的遺跡繼續訴說古典世界的故事，有你意想不到的珍寶，一定要來看！

衛城博物館讓大人小孩都豐收 / 來源： Acropolis Museum
衛城博物館讓大人小孩都豐收 / 來源： Acropolis Museum

這座博物館可以說是古希臘文明，也就是西方文明的的核心，裡面有非常驚人的館藏和影片，讓你完整體驗「傳說中」的古希臘文化、史詩、傳奇、眾神雕像與文物，而這些都和西方文明緊緊相連。逛完一圈，你會感覺到歐洲的歷史人文和你的距離不再遙遠，而且還非常貼近。　

到柏林朝聖「宙斯祭壇」

柏林的這座博物館 殿堂氣勢讓人感動 / 來源： wikimedia　
柏林的這座博物館 殿堂氣勢讓人感動 / 來源： wikimedia　

進入古代世界 讓自己被震撼吧 / 來源：flickr　
進入古代世界 讓自己被震撼吧 / 來源：flickr　

德國柏林的Pergamonmuseum「佩加蒙博物館」坐落於德國藝術之都－柏林的博物館島上，很有匯聚藝術珍藏最濃縮精華的意思。

佩加蒙博物館擁有文物收藏館、遠東博物館和伊斯蘭藝術館，你可以在這裡看到非常珍貴的「宙斯祭壇」、「巴比倫城門」和土耳其與古羅馬的遺產，絕對會是讓大家心中的藝術世界發生轉變的一趟參訪！　　

挪威：全球第一座露天博物館

希臘神廟配衛城 這座博物館充滿吸引力 / 來源：Acropolis Museum
希臘神廟配衛城 這座博物館充滿吸引力 / 來源：Acropolis Museum

全歐洲人公認的「前衛、環保」領導者－北歐，博物館會收藏什麼呢？

想必也離不開代表整個北方大地的大自然、野生動植物和隨之而生的北歐文化！

到露天博物館野餐放風 超級療癒 / 來源： NorskFolkemuseum　
到露天博物館野餐放風 超級療癒 / 來源： NorskFolkemuseum　

「挪威文化史博物館」也叫挪威民俗博物館Norsk Folkemuseum，位在首都奧斯陸外的小島上，1901年對外開放即成為世界上第一座「露天博物館」，整個環境綠意盎然，十分清新。

與冰天雪地、奇珍異獸和諧共處的挪威人傳統生活，在其間的100多座小木屋、木教堂、穀倉和農場等場景重現……北歐人最愛的夏季，還有民俗歌舞表演哦！

來感受溫暖的北歐傳統風情　 / 來源： NorskFolkemuseum
來感受溫暖的北歐傳統風情　 / 來源： NorskFolkemuseum

Pei小編還想推薦大家去參觀梵諦岡「世界上最小的國家博物館」、葡萄牙收藏大航海時代，從非洲、亞洲和歐洲蒐集而來的豐富文物的「古代美術館」，讓你的歷史文化知識展開更寬闊的一頁！　　　　

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

荷蘭國家博物館太懂你的心！名畫同款米飛兔、和服口罩超萌開賣 　

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博物館 歐洲 希臘

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