宙斯神壇、露天博物館、世界最小博物館一次看！歐洲熱門博物館「e打卡」
圖文/Pei
羅浮宮和大英博物館都是人人嚮往的藝術朝聖地，她們的華麗外觀也成為景點；歐洲還有很多經典博物館陸續開放線上參觀，給你即時的心靈感動，還能e-打卡！
阿姆斯特丹：探索荷蘭的黃金時代
Pei小編這就帶大家來到近年十分熱門的阿姆斯特丹。
荷蘭歷史上黃金時代在航海、商業上的繁榮，讓藝文創作達到巔峰，荷蘭的繪畫也成為世上獨樹一幟的風格。首先大家可以拜訪「阿姆斯特丹王宮」，裡面紀錄了荷蘭17 世紀至今的歷史，還有宮外的「水壩廣場」，是荷蘭紀念二戰時期，猶太民族悲慘歷史的地點。
荷蘭世界知名的畫家，四位大師－梵谷(Vincent van Gogh) ，林布蘭(Rembrandt van Rijn) ，維梅爾(Johannes Vermeer) 和史堤(Jan Steen) 的傑作，在荷蘭各大博物館都可以找到。
「梵谷博物館」收藏了幾百幅油畫和書信，有全球最豐富的梵谷畫作，非常精采！荷蘭最大的博物館「國立博物館」Rijksmuseum規模最大，又擁有富有實驗精神的林布蘭專屬展廳，能帶大家進入大師同款的異想世界！
雅典：衛城博物館 珍藏時代遺產
到希臘要做什麼？除了愛琴海小島，當然是考古！
雅典的「衛城博物館」Acropolis Museum就在聞名世界的衛城山坡下，延續著神殿的遺跡繼續訴說古典世界的故事，有你意想不到的珍寶，一定要來看！
這座博物館可以說是古希臘文明，也就是西方文明的的核心，裡面有非常驚人的館藏和影片，讓你完整體驗「傳說中」的古希臘文化、史詩、傳奇、眾神雕像與文物，而這些都和西方文明緊緊相連。逛完一圈，你會感覺到歐洲的歷史人文和你的距離不再遙遠，而且還非常貼近。
到柏林朝聖「宙斯祭壇」
德國柏林的Pergamonmuseum「佩加蒙博物館」坐落於德國藝術之都－柏林的博物館島上，很有匯聚藝術珍藏最濃縮精華的意思。
佩加蒙博物館擁有文物收藏館、遠東博物館和伊斯蘭藝術館，你可以在這裡看到非常珍貴的「宙斯祭壇」、「巴比倫城門」和土耳其與古羅馬的遺產，絕對會是讓大家心中的藝術世界發生轉變的一趟參訪！
挪威：全球第一座露天博物館
全歐洲人公認的「前衛、環保」領導者－北歐，博物館會收藏什麼呢？
想必也離不開代表整個北方大地的大自然、野生動植物和隨之而生的北歐文化！
「挪威文化史博物館」也叫挪威民俗博物館Norsk Folkemuseum，位在首都奧斯陸外的小島上，1901年對外開放即成為世界上第一座「露天博物館」，整個環境綠意盎然，十分清新。
與冰天雪地、奇珍異獸和諧共處的挪威人傳統生活，在其間的100多座小木屋、木教堂、穀倉和農場等場景重現……北歐人最愛的夏季，還有民俗歌舞表演哦！
Pei小編還想推薦大家去參觀梵諦岡「世界上最小的國家博物館」、葡萄牙收藏大航海時代，從非洲、亞洲和歐洲蒐集而來的豐富文物的「古代美術館」，讓你的歷史文化知識展開更寬闊的一頁！
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言