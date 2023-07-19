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粉紅漢堡敢吃嗎？ 漢堡王全新「粉紅經典華堡」太吸睛 「芭比套餐」還有夢幻奶昔+甜甜圈

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Twitter@Burger King BR
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粉紅色漢堡看過嚐過嗎？ 隨著今年最受期待的真人版電影《Barbie芭比》上映，全球刮起了一陣粉紅主題旋風，擅長有趣行銷的漢堡王也搶搭這股「芭比熱潮」，近日巴西漢堡王官方推出了芭比主題的粉色漢堡和奶昔，讓所有芭比粉眼睛為之一亮！

圖／翻攝Twitter@Burger King BR
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《紐約郵報》報導，巴西漢堡王12日宣布推出「芭比套餐」，包括粉紅漢堡、芭比奶昔、薯條和可樂，而最吸睛又令人驚艷的就屬漢堡裡面的粉紅色醬料了，據已嚐過的國外網友分享，粉紅漢堡嚐起來有煙燻（smoky）風味，而粉紅奶昔是香草冰淇淋和草莓粉組成，套餐薯條包裝則取名為「肯尼的馬鈴薯」呼應電影男主角肯尼，吸管上更掛著一顆粉紅色的草莓甜甜圈，整體芭比風格的粉紅限定包裝，十分到位！

圖／翻攝Twitter@Burger King BR
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可惜的是，這次與芭比合作粉紅套餐目前只限於巴西漢堡王推出，後續引發網友高度討論表示「BK又要榨光我的錢了」、「光看就胃痛了」、「漢堡看起來像有人嚼了口香糖後鋪在上面」，不少芭比粉甚至留言「奶昔看起來不錯，我會飛去巴西吃的」、「看來我有飛去巴西的理由了」。

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