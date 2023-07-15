芭比粉爆動！威秀《芭比》特別場超值閃亮大禮包 呼叫同年芭比&肯尼免費看電影

夢幻芭比粉絲們注意！ 年度夯片《芭比》即將上映，威秀影城推出超值閃亮特別場，力邀觀眾穿著粉色或是閃亮扮裝入場，購買特別場套票，可獲得獨家芭比閃亮造型杯、電影A3海報、獨家電影角色閃卡、角色海報與OPI指甲油的超值禮包，另外更尋找跟芭比或肯尼同年的觀眾，可以免費看電影！

圖／威秀影城提供

芭比鐵粉請來7/22特別場，穿上你超亮瞎趴的粉紅色服裝，展現你的熱情與青春，特別場7/14開始售票，暫定於7/22下午13:00-16:00間開演，且觀影當日有機會在座位下方發現驚喜信封，幸運粉絲有機會帶回芭比粉紅派對跑車、UNO 芭比電影版、 芭比沙灘遊戲組、芭比/肯尼衝浪遊戲組、芭比驚喜泡水娃娃水果系列、芭比職場造型組合、芭比夢幻衣櫃組合/芭比豪華小屋等超值好禮。這些組合完全超值，每場各抽出10名幸運兒，入場就有機會抽到哦！

圖／威秀影城提供

最後百分百免費看的機會，只要你跟芭比或是肯尼同年同學就免費，購買此特別場「單人套票」乙份，並出示與芭比(1959年)或肯尼(1961年)同年生日之身份證件，即加贈此特別場「免費電影票」乙張，好康名額各影城限量10張。

另外，如果想體驗最粉紅的特別場，鎖定7/30下午4點半於MUVIE CINEMAS的TITAN SCREEN粉紅派對場，現場會有芭比肯尼帶來的華麗開場舞，本場購票觀眾都會擁有獨家芭比粉紅派對跑車，僅此一場，不容錯過。

圖／威秀影城提供

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