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水蜜桃控都要喝！「３家蜜桃手搖飲」限定開賣推優惠，加映大苑子「葡萄玫瑰」強勢回歸

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者提供
圖／各業者提供

水蜜桃控開喝啦！正值水蜜桃產季，不少手搖品牌將當季水蜜桃加入茶飲中，推出各式水蜜桃系列飲品，不僅有香甜果茶，還有更冰涼的優格冰沙，統統結合水蜜桃的甜與香，今夏來杯水蜜桃手搖飲清爽又暢快，就要消暑一夏！

⬤ 迷客夏

超熱賣手搖品牌「迷客夏」於7/12起推出全新「樂桃農場」系列新品，有「粉桃烏龍」、「粉桃茉莉」、「柚享粉桃」、「桃優雪莎」等4款水蜜桃手搖飲，同步再推新配料「冰糖蘆薈果粒」，脆口輕盈無負擔。

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

⬤ 先喝道

古典玫瑰園集團旗下品牌「先喝道」推出「摘星水蜜桃青」及「完熟水蜜桃紅」2款超人氣新品，特選茶葉搭配香甜水蜜桃，清爽又解渴。自7/20起至7/23連續四天還有「第二杯半價」優惠，消暑手搖喝起來！

圖／先喝道粉絲頁
圖／先喝道粉絲頁

⬤ 一手私藏世界紅茶

連鎖紅茶專賣店「一手私藏世界紅茶」也新推隱藏版「夏卡爾蜜桃檸檬茶」，喝得到蜜桃熟果香及新鮮檸檬，酸甜滋味讓人愛不釋口。此外，即日起至7/31還有至店消費「夏卡爾蜜桃檸檬茶」兩杯99元(原價120元)的優惠。

圖／一手私藏世界紅茶粉絲頁
圖／一手私藏世界紅茶粉絲頁

同場加映：大苑子「葡萄玫瑰」強勢回歸

茶飲界的水果專家「大苑子」的紫到爆「葡萄玫瑰」也將於7/20重磅回歸，把巨峰葡萄現打成果汁，搭配可食用的有機玫瑰花泥，入口前後都是滿滿清香，而台北市府夢想店更獨家開賣「葡萄玫瑰霜淇淋」，為今年酷暑降降溫。

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

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迷客夏 手搖 先喝道 大苑子

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