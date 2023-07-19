夏天最適合泰菜「5折開吃」！「帕泰家」推湯拌河粉新品，還有泰奶買1送1

泰式料理專家「帕泰家」現推出超值優惠活動，可以品味道地泰國美食的同時又節省開銷。此次推出的全新招牌菜「帕泰醬湯拌河粉」絕對驚艷，還有「泰奶買一送一」、「5折冰淇淋」和「5折泰北綠椒軟骨湯」等下殺優惠，泰菜愛好者絕對不能錯過！

圖／帕泰家提供

「帕泰家」店名其實就是泰文「河粉」的音譯，一直以來，店內的招牌菜「泰式炒河粉」一直深受顧客喜愛。為了打造更好吃的菜色，推出全新系列菜品「帕泰醬湯拌河粉」，系列菜品包括「舒肥雞帕泰醬湯拌河粉」和「軟殼蟹帕泰醬湯拌河粉」，配上精心製作的18種辛香料秘製醬汁，「重口味控」絕對愛慘了。

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另外「帕泰家」還特別推出泰國街頭小吃「泰味嫩烤松阪豬」，配上主廚特製醬料，以及美味的「泰式辣醬炒魷魚」，甜辣風味絕對令人垂涎欲滴。其他「泰北綠椒排骨湯」，使用泰北地區獨特的青辣椒配上檸檬等多種香料，清爽又吃不膩。

圖／帕泰家提供

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最後，即日起至7月31日，只要穿著帶有大象圖騰的服飾，點購新品「帕泰醬湯河粉」，馬上享「泰式奶茶或泰式奶綠」的買一送一優惠。同時即日起至8月6日期間，消費滿2000元還可獲得「泰美味5折護照」，亦即「椰子冰淇淋、蝦醬高麗菜、泰北綠椒排骨湯」等三道美食都可以半價購買，CP值超高，一起來品味這場美食盛宴吧！

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