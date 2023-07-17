酷！全台唯一「提拉米蘇、楊枝甘露火鍋」開賣，涮肉吃一絕，還有機會刮出免費龍蝦、翼板牛肉
太酷啦！火鍋專賣「養鍋」最新推出夏日牛奶祭，主打全台唯一的「甜點鍋物」，提拉米蘇、楊枝甘露變身湯底，成為今夏最潮火鍋，聽說肉品涮下去竟更加鮮嫩？吃膩一般火鍋湯底，不妨大膽試試養鍋新推的甜點鍋物吧！
難以想像的味覺衝擊！「養鍋」推出全台唯一「甜點鍋物」，據說一口入魂，滋味令人難忘。養鍋新推經典「提拉米蘇」及港式爆紅「楊枝甘露」等兩款甜點湯底，肉品涮入提拉米蘇湯底中，肉質更加軟嫩，帶有提拉米蘇香氣；而楊枝甘露湯底則吃得到芒果丁與Q彈蒟蒻，果酸香氣為肉品增添層次更加分。
此外，即日起至9/30，凡消費「楊枝甘露或提拉米蘇」任一鍋即可兌換刮刮卡乙張，有機會獲得可愛龍蝦、100元折價券、單人主鍋95折等優惠，還有刮刮卡集字活動，集滿四字「楊」、「枝」、「甘」、「露」或「提」、「拉」、「米」、「蘇」，即可兌換相應鍋物乙份。活動詳情可洽養鍋粉絲頁查詢。
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