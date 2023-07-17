「Just Italian義饗食堂」牛排筆管麵限時買1送1！還有升級套餐320元起
「Just Italian義饗食堂」下殺瘋了！即日起至7月31日的周一至周五午、晚餐時段推出「黑胡椒牛排筆管麵」套餐買一送一，可以盡情享受美味，周六日更有8折優惠，機會難得，每日限量40組，一定要把握！
「黑胡椒牛排筆管麵」其實是由晶華酒店五星主廚團隊研發，在azie餐廳及「晶華美食到你家」美食外帶外送平台過去都有不錯的販售表現。主廚選用油花細緻牛小排部位，先鍋煎上色，再與黑胡椒醬和筆管麵拌炒，是「義麵控」絕對會愛！
除了「黑胡椒牛排筆管麵」套餐，「Just Italian義饗食堂」平日午間還提供單點午餐及升級套餐優惠，每人最低320元起，可選擇奶油白醬筆管麵、瑪格莉特披薩或番茄海鮮義大利麵等主食，並贈送沙拉、湯品和飲料吧，週末的周六、日更有8折優惠享受「黑胡椒牛排筆管麵」，趁優惠揪團吃起來，一起品味這場美食盛宴。
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