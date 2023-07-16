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全都要了！真實版「間諜家家酒」登陸台北、台中，４道主餐、３款甜點神還原，再送「周邊小卡、杯墊」必蒐集

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／FanFans Cafe 粉粉快閃主題餐廳粉絲頁
圖／FanFans Cafe 粉粉快閃主題餐廳粉絲頁

探店＋1！FANFANS CAFÉ攜手人氣日漫「SPY × FAMILY 間諜家家酒」推出神還原主題餐點及特調飲品，吃得到劇情中出現的4道主餐、3種甜點及6款飲品，還有消費送角色小卡片及杯墊的好康活動，粉絲手刀衝、搶先蒐集一波！

圖／FanFans Cafe 粉粉快閃主題餐廳粉絲頁
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圖／FanFans Cafe 粉粉快閃主題餐廳粉絲頁
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專門舉辦快閃店的FANFANS粉粉團隊，自2020年起全新打造各式動漫主題餐廳，即日起至8月下旬，在FANFANS CAFÉ西門店及逢甲店同步推出「SPY × FAMILY 間諜家家酒」主題餐廳，主打神還原主題菜色，像是「安妮亞的對不起蛋包飯」、「約兒的南部燉菜」、「安妮亞喜歡的食物三明治」及「洛伊德的綠咖哩」等四道主餐；還有「彭德甜甜圈」、安妮亞造型「草莓聖代」、「睡美人的檸檬塔」等誘人甜點，且凡點購任一餐點或甜點，即可獲得相對應的人物小卡片。

圖／FanFans Cafe 粉粉快閃主題餐廳粉絲頁
圖／FanFans Cafe 粉粉快閃主題餐廳粉絲頁

圖／FanFans Cafe 粉粉快閃主題餐廳粉絲頁
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此外，特調飲品部分也有「洛伊德的咖啡歐蕾」、「約兒的洛神花茶」、「達米安的黑糖珍珠奶茶」等高顏值飲料，只要消費任一飲品，再隨機贈送角色杯墊乙張（共9款）；事先於網路訂位，加碼送預約禮「典藏硬質小卡」。除了有眾多好康周邊小禮外，角色飲料提袋、滑鼠墊、壓克力吊飾等多款周邊也能一次購足，粉絲們可別錯過啦！

西門店。圖／FanFans Cafe 粉粉快閃主題餐廳粉絲頁
西門店。圖／FanFans Cafe 粉粉快閃主題餐廳粉絲頁

西門店。圖／FanFans Cafe 粉粉快閃主題餐廳粉絲頁
西門店。圖／FanFans Cafe 粉粉快閃主題餐廳粉絲頁

逢甲店。圖／FanFans Cafe 粉粉快閃主題餐廳粉絲頁
逢甲店。圖／FanFans Cafe 粉粉快閃主題餐廳粉絲頁

SPY × FAMILY 間諜家家酒 @ FANFANS CAFÉ

活動期間：【西門店】2023/7/14～8/22；【逢甲店】2023/7/14～8/23

活動地點：【西門店】台北市萬華區昆明街92之1號5樓；【逢甲店】台中市西屯區逢甲路88號

營業時間：【西門店】11:00-20:30；【逢甲店】11:00-20:00

更多詳情可見FANFANS CAFÉ粉絲頁

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