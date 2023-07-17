超商「蜂蜜蛋糕」大變身！銅板價一招化身高顏值甜點 網讚：生活智慧王
免打發的簡易鬆餅！許多人家裡備有一台鬆餅機，可以隨時享受自製鬆餅的樂趣。近日，有位網友發揮創意，將超商買的現成蜂蜜蛋糕放進鬆餅機中，熱壓一下即能獲得一份簡單又香噴噴的下午茶，該創意也引來網友大讚「華麗變身」、「太有才華了」、「感覺很好吃」。
不輸外面賣的！有名網友分享，將超商買來的「蜂蜜蛋糕」放進鬆餅機中淺壓幾分鐘，一份充滿蜂蜜香的蛋糕鬆餅就出爐了。該網友表示，鬆餅外酥內軟，加熱後的蜂蜜香氣更明顯，並推薦作法給大家嘗試看看。
不少網友看到後紛紛留言「看圖片就感覺很好吃」、「這招很可以耶」，也有網友推薦再擺上水果、優格或鮮奶油，一整個大升級，在家也能享用咖啡廳等級的高顏值甜點。而家中若無鬆餅機，也可放進烤箱烤一下，搭配紅茶不膩又爽口。
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