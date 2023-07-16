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太有味道！肯德基「爆漿榴槤球」濃郁回歸 套餐加購現省10元
肯德基最有味道的人氣單品「爆漿榴槤球」悄回歸！肯德基於2022年六月推出「爆漿榴槤球」受到好評，水果之王的獨特香氣，為炎炎夏日帶來滿滿熱帶風情。而今夏再度回歸，讓不少網友興奮直呼「萬歲！」、「超懷念KFC榴槤球」。
肯德基「爆漿榴槤球」特濃回歸，即日起即可再次品嘗水果之王的獨有香甜，外皮炸至金黃酥脆，口感軟Q搭配榴槤流心內餡，超濃榴槤香氣在嘴裡爆開，趁熱吃別貪嘴記得小心燙口喔！
此外，肯德基同步推出套餐加購優惠，「爆漿榴槤球」一份兩顆單點69元，使用加購只要59元就能一次吃到兩顆爆漿榴槤球，套餐點起來，甜鹹美味一次擁有。
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