M&M’s變大了！ Krispy Kreme甜甜圈夢幻聯名「M&M’s巧克力」 螞蟻人必須吃爆

巧克力控快追！美國超夯甜甜圈品牌「Krispy Kreme」繼六月推出「巧克力嘉年華」系列，7/17最新推出超驚喜夢幻「M&M’s聯名甜甜圈」，超濃郁巧克力卡士達搭繽紛M&M’s巧克力，雙倍巧克力讓螞蟻人必須吃爆！

圖／Krispy Kreme提供

Krispy Kreme 與 M&M's全新合作推出令人垂涎欲滴巧克力甜甜圈，將M&M's 經典色彩如紅色、黃色、藍色等融入包裹甜甜圈的糖霜中，創造出了令人驚艷的新口味。

一口氣推出三款必吃，「超級M夾心貝」結合經典糖霜、草莓巧克力、M牛奶巧克力片，裡頭更包裹著巧克力卡士達內餡，爆醬口感超幸福；兩款「M&M's白巧克力甜甜圈」及「M&M's巧克力甜甜圈」使用M&M's牛奶巧克力，再撒上色彩繽紛的糖珠，視覺上更繽紛，每一款都讓人甜到會心一笑。

圖／Krispy Kreme提供

特別推出「M&M's迷你繽紛盒」，內含迷你原味糖霜甜甜圈、M&M's 迷你巧克力甜甜圈、迷你白巧克力甜甜圈各兩顆，所有口味一次滿足，以及7/17上市首周，只要與M&M’s甜甜圈及手拿牌拍照，上傳社群打卡並標記Krispy Kreme官方帳號，可享購買M&M’s系列甜甜圈，加贈原味糖霜甜甜圈1顆。

M&M’s繽紛樂 優惠活動

．M&M’s繽紛打卡樂

日期：7/17至7/23

內容：與M&M’s甜甜圈及手拿拍照，上傳Facebook或Instagram打卡，並標註Krispy Kreme官方帳號，享購買M&M’s系列甜甜圈，贈原味糖霜甜甜圈1顆。

圖／Krispy Kreme提供

．M&M’s繽紛盒

日期：7/17至8/16

內容：3顆M&M’s甜甜圈 + 3顆綜合甜甜圈（45元含以下），295元（原價$315元）、3顆M&M’s甜甜圈 + 9顆綜合甜甜圈（45元含以下），475元（原價$585元）

．M&M’s迷你繽紛限定盒

日期：7/17至8/16

內容：2顆M&M’s迷你巧克力甜甜圈+2顆M&M’s迷你白巧克力甜甜圈+2顆迷你原味糖霜甜甜圈，固定組合不可更換，180元。

．父親節快樂 Happy Father’s Day

日期：8/8

內容：父親節當日購買任意6或12入盒販（需內含1顆眼鏡爹地），即贈一盒原味糖霜甜甜圈，買大送大買小送小

圖／Krispy Kreme提供

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