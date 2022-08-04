時間軸／把一盤好棋玩爛了？帶你看懂Netflix的跌宕人生

串流媒體服務（簡稱OTT，Over-the-top media services）龍頭Netflix憑藉著原創影集《魷魚遊戲》打響名號，一舉收穫超過上億名使用者掏錢成為付費訂戶，但不久後卻慘遭「斷頭式」股價重挫打擊，近來更放話要拿「寄生蟲」開刀，期盼穩住收益。 《聯合新聞網》整理Netflix由盛轉衰的變化過程，帶您了解Netflix是如何處理危機。

《魷魚遊戲》狂吸逾1.4億Netflix訂戶 股價「先漲後跌」有貓膩？

Netflix原創影集《魷魚遊戲》轟動全球，為Netflix收穫逾1.4億訂戶。 法新社

Netflix原創影集《魷魚遊戲》於2021年9月17日全球上映後掀起狂潮，自9月17日上線後的4周內就吸引約1.42億訂戶收看，使得（當時）全球付費訂戶數淨增加440萬，遠超過市場估計的384萬，使總數來到2.136億戶，可謂前景看好；然而，Netflix股價卻呈現「先漲後跌」表現，令人詫異。

專欄作家林信男投書《今周刊》分析Netflix面臨美加地區市場面臨飽和、對（2021年）第4季展望過於保守及喜劇演員「玩笑開過頭」重創Netflix形象等企業危機，從上述3種跡象，可見Netflix似乎是自己將手上的一盤好棋玩散了。 （繼續閱讀…）

不畏串流影音追趕威脅 2跡象讓Netflix敢「漲價競爭」

Netflix早在2019年針對美國、加拿大訂戶調漲月費，當時消息一出，隨即使其股價上漲6.5%。Netflix從基礎方案的8美元（約台幣240元）增至9美元（約台幣270元），其他方案則也提高定價，費用漲幅介於13%至18%之間；隨著北美地區「漲價」一聲槍響，拉丁美洲、加勒比地區也開始盛傳漲價風暴即將到來。

今（2022）年Netflix針對北美地區再度宣布漲價，台灣地區則不調整方案，維持基本方案（台幣270元）、標準方案（台幣330元）及高級方案（台幣390元）等價格。

市場看法認為近年使用串流影音服務的人數持續增加、Netflix對於其服務使用者黏著表現有信心兩者為Netflix決定調漲訂閱方案價格之主因。

同時在Disney+、亞馬遜Prime影音（Amazon Prime Video）、Apple TV+、HBO Max、Hulu等串流影音品牌的競爭威脅之下，Netflix近年也持續與日韓台等地區業者合作推出新作品，藉此吸引更多使用者觀看。 （繼續閱讀…）

自信過頭？Netflix勇敢漲價反效果 「訂戶數緩漲」慘了

Netflix大量挹注投資金額（拍攝原創影集、開發遊戲資源等），但訂戶數成長卻始終不如預期，根本問題似乎指向Netflix開始向全球部分國家「調漲」訂閱費用。以高級（premium）方案舉例而言，Netflix早於去年調漲日本、韓國訂戶月費，美國、加拿大地區則在今年宣布漲價。

台灣同樣因疫情問題減少人群接觸的機會，民眾只好透過居家娛樂尋找樂子、排解生活壓力，於是「宅經濟」為串流影音服務贏得了先機，且Netflix自製台劇《茶金》及《華燈初上》都有優異表現等因素，使得國內OTT服務市場快速發展；根據NCC報告，Netflix自109年起已超越愛奇藝，成為台灣付費訂閱制OTT服務業者龍頭。台灣與南韓地區訂戶站在同一起跑線，Netflix自2016年開始落地為台韓地區服務，但南韓已於去（2021）年11月調漲高級方案月費至1.7萬韓元（約台幣440元），那台灣還能「凍漲」多久？

在OTT服務市場加速起飛的狀態下，各影音串流服務品牌也正不斷搶奪這塊「肥美的大餅」，既然「漲價」手段還不足以穩住收益，Netflix因而萌生從「寄生蟲」身上開刀的企圖。

「死亡預告」Q2丟失200萬訂戶 Netflix股價斷崖式重挫25%

Netflix公布財報，預期本季再流失200萬用戶，導致4月19日盤後股價重挫逾25%，至每股259.60美元。 圖擷自 investing.com

Netflix公布第1季財報流失20萬訂戶，為逾十年來首度出現付費用戶下滑情況，反映Netflix在經歷十年極速成長、徹底顛覆好萊塢後，現在進入「撞牆期」。此外，Netflix預期本季（2022年Q2）再流失200萬用戶，將是公司上市以來最慘的一年。

消息拖累Netflix盤後股價重挫逾25%，至每股259.60美元，此前，股價今年來已崩跌超過40%。儘管投資人、分析師和好萊塢主管都對今年開局低迷有心理準備，但華爾街原先預期該公司首季將增加250萬用戶。 （繼續閱讀…）

共享帳密阻營收！Netflix點名1億戶「寄生帳號」 恐難再免費看

為了穩住營收，Netflix決定從剷除「寄生蟲」下手。 路透

十年以來首見訂閱數衰退，Netflix把訂戶流失的責任歸咎於同業競爭與「共享帳戶」，因此於3月開始在智利、哥斯大黎加與秘魯展開「共用帳號分享給非同住者額外收費」之測試，也意味著這項政策可能很快就會實施；據外媒所述，如果Netflix真的能解決帳號共享問題，每年將有望進帳16萬美金（約台幣468萬元）。

「共享帳號」、共享密碼成為擴張的絆腳石；Netflix說，目前擁有2.22億家庭訂閱用戶，卻還有超過1億家庭用戶共享帳號「享受」相同服務，其中包含美國本土及加拿大的3000萬用戶，因此將會設法解決密碼共享或共享帳號之問題，並透露在1、2年內會推出內含廣告版本的低價訂閱服務的消息，進而增加營收。 （繼續閱讀…）

開源不成就節流？Netflix連續3個月砍人力 逾百員工沒頭路

在訂戶成長不均、營收放緩之際，Netflix連續3個月裁撤旗下團隊、員工等逾百人，全公司各部門都在裁減人力，期望控制住成本流失，其中對美國地區員工影響最大。

Netflix發言人透過電子郵件發出聲明，「儘管持續擴大業務投資，但我們做出調整，以便成本增加能與營收成長放緩一致。我們非常感謝這些員工為Netflix所做的一切，並正在努力協助他們度過這段艱難時刻」。 （繼續閱讀…）

Netflix相中微軟合作推廣告方案 背後原因恐是「想被救？」

市場盛傳微軟將會收購Netflix。 美聯社

Netflix宣布與微軟合作，預計透過微軟旗下技術打造「附帶廣告、費用更低」的訂閱方案，但有分析師就認為，Netflix選擇廣告技術發展相對不深的微軟（與Google或長期經營電視、線上廣告之科技公司等對象相比），似乎隱含「讓微軟收購」的商業可能。

分析師推測會選擇與微軟合作，是想藉由Netflix擅長的影音技術形式呈現更多微軟Xbox的遊戲作品，同時旗下的原創影集也可進一步透過遊戲形式吸引更多遊戲玩家。

不僅如此，若果真由微軟收購的話，或許可解決Netflix目前出現用戶人數下滑、營收減少等問題，同時藉由微軟位於全球各地的Azure雲端服務，讓旗下串流影音服務可以更穩定運作。 （繼續閱讀…）

8月開始來真的！Netflix祭「新家規」趕走寄生帳號

Netflix即將展開測試「以『家』為據點」、可有效打擊寄生帳戶的方案。 示意圖／ingimage

對於是否真如外界所傳會出手收購？微軟與Netflix雙方均未作出回應；不過，Netflix除了發展「向外求援」的機會，也不忘自救的重要性。

自Q1出現十年來首見訂閱數衰退的跡象，Netflix頻頻喊話要剷除「寄生蟲」，卻似乎總是雨聲大、雨點小，3月才開始向少部分地區測試「共享帳號給非同住者」額外收費問題的解決方案，但從消息傳出後開始「亂象叢生」。

終於，Netflix近日想出「以『家』為據點」、可有效打擊寄生帳戶的方案，將針對阿根廷、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯和多明尼加等5處於8月22日起進行「家規」測試；以宏都拉斯版本的Netflix官網為例，使用者帳戶會有一個「家」為主要地點，依據IP、設備ID和帳戶活動偵測，在這此處可以使用電視看Netflix，可觀看的設備數量取決於自己的方案（基本、標準和高級會員）而定。

若在這個「家」以外的地方，使用電視觀看Netflix，像是旅行時使用旅館電視，或是到朋友家的電視登入自己的帳號觀看Netflix，就會被官方偵測出可能不在同一地點使用，進入「旅行狀態」，此時可免費使用2周。

然而，Netflix的處理政策恐怕仍難以應對競爭危機，在面對其他串流服務的興起、定價不比其他家便宜的狀態下，訂戶仍可能將Netflix成為「取消服務」的首選，加上實行「打擊寄生帳號」，訂戶數可能只會愈來愈少，期許Netflix在未來1、2年內將推出內含廣告版本的低價訂閱服務足以挽救訂戶。 （繼續閱讀…）

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