魷魚遊戲狂吸逾1.4億Netflix訂戶眼球 為何財報亮麗股價卻先漲後跌？

【文．林信男】

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》爆紅，為公司創造亮眼績效！Netflix於昨（19）日美股盤後，發布第3季財報，獲利和全球新增付費訂戶數，皆優於市場預期，一度使盤後股價上漲近2%，未料之後卻由漲轉跌，令許多投資人困惑不已。

Netflix上季財報顯示，當季營收74.8 億美元，年增16%，符合市場預期；獲利14.5億美元，年增超過8成；每股純益（EPS）為3.19美元，高於市場預期（2.56美元）。

受益於《魷魚遊戲》（於今年9月17日全球上線）的高人氣，Netflix上季全球付費訂戶淨增加440萬，遠超過市場估計的384萬，使總數來到2.136億戶。

值得注意的是，Netflix在致股東信中表示，《魷魚遊戲》已成為該公司收視表現最好的節目，自9月17日上線後4周內，就吸引約1.42億訂戶收看。

昨日Netflix股價收漲0.16%，至639美元，在上述消息發布後，Netflix盤後股價一度走揚近2%，之後卻由漲轉跌，下挫逾1%，令許多投資人感到不解。

Netflix股價近1年走勢。（圖：翻攝自Investing.com）

一、美加地區市場 已面臨飽和

綜觀外媒報導，關於Netflix股價表現，或許可從以下3項因素，找出可能的解釋方向。

首先，Netflix在第3季，新增440萬付費訂戶，主要是受惠於亞太市場成長，至於「大本營」美國、加拿大地區，僅貢獻約7萬新增訂戶，且過去1年來，累計新增訂戶，還不到100萬；換言之，Netflix在美加地區的訂戶成長，已面臨飽和，這也是Netflix決定跨足電玩領域的原因之一。

CNBC報導認為，接下來幾個月，Netflix是否會採取行動，促進美加地區訂戶成長，值得持續觀察；如果連《魷魚遊戲》，都無法在該地區，創造數百萬新增訂戶，那麼，還有什麼樣的新節目可以做到？

二、第4季展望 似乎過於保守

其次，雖然《魷魚遊戲》成功帶動上季新增訂戶成長，且Netflix預期，第4季新增訂戶可望達到850萬；但，在部分市場人士眼中，這個目標，似乎過於保守。

例如，投行Stifel分析師德維特（Scott Devitt）便預期，Netflix可望於第4季，獲得超過1000萬新增訂戶，因為Netflix「成功發布了引人矚目的原創內容（指《魷魚遊戲》），擴大了國際滲透率。」

三、喜劇演員開跨性別族群玩笑 使Netflix面臨形象危機

再者，美國脫口秀喜劇演員夏普爾（Dave Chappelle），在Netflix喜劇特輯中，拿跨性別族群開玩笑，引發LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）團體不滿，但Netflix高層卻為爭議內容辯護，導致此事持續延燒，恐對Netflix形象造成傷害。

今年以來（截至10月19日收盤），Netflix股價累計上漲18.17%，低於同期標普500指數的20.33%。對於Netflix後續股價表現，市場看法不一；但，正如Netflix執行長黑斯廷斯（Reed Hastings）所言，Netflix處於「未知領域」，第4季能否再創優於投資人期待的表現，勢必成為市場關注焦點。

本文授權自今周刊，原文見此。

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