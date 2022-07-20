快訊

「室友」就是尪？正妹Youtuber千千被爆低調結婚2年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Netflix祭「新家規」趕走寄生帳號！8月測試 只有這動作暫時免除危機

聯合新聞網／ 綜合報導
Netflix下（8）月中將在5個地方進行另一種「新家規」方案處理，為的就是要剷除「寄生帳號」。（路透）
Netflix下（8）月中將在5個地方進行另一種「新家規」方案處理，為的就是要剷除「寄生帳號」。（路透）

Netflix一直認定「共享帳號」成為擴展會員及營收的絆腳石，4月曾在智利、哥斯大黎加與秘魯等3地展開「共享帳號給非同住者」額外收費的測試，日前又在5個地方將進行另一種「家規」方案處理，預計在8月中實行，為的就是要剷除「寄生帳號」。

外媒報導Netflix針對阿根廷、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯和多明尼加等5處將在8月22日起進行「家規」測試，以宏都拉斯版本的Netflix官網為例，使用者帳戶會有一個「家」為主要地點，依據IP、設備ID和帳戶活動偵測，在這此處可以使用電視看Netflix，可觀看的設備數量取決於自己的方案（基本、標準和高級會員）而定。

若在這個「家」以外的地方，使用電視觀看Netflix，像是旅行時使用旅館電視，是到朋友家的電視登入自己的帳號觀看Netflix，就會被官方偵測出可能不在同一地點使用，進入「旅行狀態」，此時可免費使用2周，期間也會提示用戶可以透過每月額外支付的費用來添加家庭數量。Netflix也提到，同一地點免費看2周每年只允許1次。

Netflix在這5地測試提供額外付費服務，依國家／地區不同，價格落在1.17美元（約台幣35元）至2.99美元（約台幣89元），且還針對不同會員等級提供不同的額外「家庭數量」：

．基本：增加1個額外的家

．標準：最多2個額外的家

．高級：最多3個額外的家

不過，Netflix官方似乎只針對「家中電視」進行額外收費，若在外旅行時，使用筆電、平板或手機等行動裝置觀看Netflix，未在「家」的限制範圍內，換句話說，也就是依照原本一般方案的方式去管制數量：

．基本：可供1個裝置使用

．標準：可供2個裝置同時使用

．高級：可供4個裝置同時使用

Netflix曾表示，未來1、2年內將推出內含廣告版本的低價訂閱服務。（路透）
Netflix曾表示，未來1、2年內將推出內含廣告版本的低價訂閱服務。（路透）

Netflix曾估計今（2022）年第2季會流失200萬名用戶，19日公布財報時，第2季用戶僅流失97萬，比原本預測的要少一半以上，但面對其他串流服務的興起、定價不比其他家便宜的狀態下，訂戶仍可能將Netflix成為「取消服務」的首選，加上實行「打擊寄生帳號」，訂戶數可能只會愈來愈少，Netflix未來1、2年內將推出內含廣告版本的低價訂閱服務挽救訂戶。

延伸閱讀

估訂戶再少200萬！Netflix點名1億戶「寄生帳號」 擬祭低價廣告版本吸金

抱歉！用Google搜尋老了嗎…年輕人改用這2個App探索新知

合作推廣告訂閱方案有目的？傳微軟可能撒錢收購Netflix

Netflix開抓寄生蟲官方也沒標準？客服爆料：説同住家人在別處看就行

相關新聞

Netflix祭「新家規」趕走寄生帳號！8月測試 只有這動作暫時免除危機

Netflix一直認定「共享帳號」成為擴展會員及營收的絆腳石，4月曾在智利、哥斯大黎加與秘魯等3地展開「共享帳號給非同住者」額外收費的測試，日前又在5個地方將進行另一種「家規」方案處理，預計在8月中實行，為的就是要剷除「寄生帳號」。

用iPhone開Safari可開幾百個分頁？網笑「太少了」、傳授2快速全關掉神技

不少人常用手機瀏覽器看網頁，但無限開啟分頁的狀態下要一一關掉可能會超崩潰，就有網友詢問自己在iPhone的Safari瀏覽器開了200多個分頁要「如何整理」，引來其他人好奇，到底Safari可以一次開多少個分頁？

蘋果看到沒！Google有條件允App能透過第三方付費方式交易

在歐盟即將推動數位市場法案之際，Google歐盟政府事務與公共政策總監Estelle Werth稍早發文表示，將開放歐盟經濟特區內於Google Play Store上架的app透過第三方付費方式進行交易。

串流聽周杰倫《最偉大的作品》Spotify、Apple Music獻獨家體驗

華語天王周杰倫睽違6年推出的新專輯《最偉大的作品》話題不斷，網路上也出現了各種MV彩蛋分析文，在串流音樂已成為聽眾接觸最...

捷運牆上藏「LINE小盒子」 內行曝超酷用途：幾乎大站都有

LINE已成為大眾生活的一部分，日前網紅Allie發現在捷運站的高牆上居然掛著一個小小的LINE圖示，不禁好奇有何用處。

合作推廣告訂閱方案有目的？傳微軟可能撒錢收購Netflix

Netflix近期宣布與微軟合作，預計透過微軟旗下技術打造附帶廣告、費用更低的訂閱方案，但The Needham Group旗下全資投顧公司Needham＆Company所屬資深分析師Laura Martin則認為，Netflix與微軟之間可能不僅只是廣告技術合作關係，甚至還可能包含Netflix由微軟收購的可能性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。