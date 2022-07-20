Netflix祭「新家規」趕走寄生帳號！8月測試 只有這動作暫時免除危機

Netflix一直認定「共享帳號」成為擴展會員及營收的絆腳石，4月曾在智利、哥斯大黎加與秘魯等3地展開「共享帳號給非同住者」額外收費的測試，日前又在5個地方將進行另一種「家規」方案處理，預計在8月中實行，為的就是要剷除「寄生帳號」。

外媒報導，Netflix針對阿根廷、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯和多明尼加等5處將在8月22日起進行「家規」測試，以宏都拉斯版本的Netflix官網為例，使用者帳戶會有一個「家」為主要地點，依據IP、設備ID和帳戶活動偵測，在這此處可以使用電視看Netflix，可觀看的設備數量取決於自己的方案（基本、標準和高級會員）而定。

若在這個「家」以外的地方，使用電視觀看Netflix，像是旅行時使用旅館電視，是到朋友家的電視登入自己的帳號觀看Netflix，就會被官方偵測出可能不在同一地點使用，進入「旅行狀態」，此時可免費使用2周，期間也會提示用戶可以透過每月額外支付的費用來添加家庭數量。Netflix也提到，同一地點免費看2周每年只允許1次。

Netflix在這5地測試提供額外付費服務，依國家／地區不同，價格落在1.17美元（約台幣35元）至2.99美元（約台幣89元），且還針對不同會員等級提供不同的額外「家庭數量」：

．基本：增加1個額外的家 ．標準：最多2個額外的家 ．高級：最多3個額外的家

不過，Netflix官方似乎只針對「家中電視」進行額外收費，若在外旅行時，使用筆電、平板或手機等行動裝置觀看Netflix，未在「家」的限制範圍內，換句話說，也就是依照原本一般方案的方式去管制數量：

．基本：可供1個裝置使用 ．標準：可供2個裝置同時使用 ．高級：可供4個裝置同時使用

Netflix曾表示，未來1、2年內將推出內含廣告版本的低價訂閱服務。（路透）

Netflix曾估計今（2022）年第2季會流失200萬名用戶，19日公布財報時，第2季用戶僅流失97萬，比原本預測的要少一半以上，但面對其他串流服務的興起、定價不比其他家便宜的狀態下，訂戶仍可能將Netflix成為「取消服務」的首選，加上實行「打擊寄生帳號」，訂戶數可能只會愈來愈少，Netflix未來1、2年內將推出內含廣告版本的低價訂閱服務挽救訂戶。

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