Netflix開抓寄生蟲官方也沒標準？客服爆料：説同住家人在別處看就行

Netflix上一季訂閱數首見下滑，加上自製內容的高成本與獲利壓力，宣布接下來將新增非同住家人的共享訂閱方案，也會清掃現在相當普遍的揪團訂閱家庭方案現象。其中中南美洲是Netflix收費較低的區域，因此在智利、哥斯大黎加，以及本文提到的秘魯等地優先開始實施新制。

根據新聞網站Rest of the World的非正式意見調查，訪談了數十名秘魯使用者後發現，Netflix宣布在秘魯實施共享帳號新制兩個多月以來，不但缺乏對用戶溝通，連判斷帳號分享者為同住家人，還是需要追加收費的假家人，標準都不知為何。

首先，Netflix並沒有公布詳細的判斷準則，這數十名受訪用戶中大部分的使用者根本沒有接到收費新制的通知，有一些人收到通知要追加共享帳號費用而取消訂閱，但另一群使用者完全不理會漲價的新制通知，還是照樣能夠繼續和非同居者分享Netflix帳號。

更進一步有Netflix秘魯的客服人員爆料，只要使用者打來說共享帳號者是自己的家人，只是在其他地點看Netflix，客服就會提供一組認證碼，使用者輸入以後不需多付任何費用即可照舊使用Netflix，更稱就連客服人員自己都弄不清楚這個政策。

針對此事，Netflix發言人則表示付費共享方案已經策劃了18個月，並且近5年來一直強調家庭方案就是給同住在一個屋簷下的家人使用。Netflix已經用email通知上百萬名共享帳號的使用者，而因為事關重大，app上還要再一段時間才會強力放送通知訊息。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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