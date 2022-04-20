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估訂戶再少200萬！Netflix點名1億戶「寄生帳號」 擬祭低價廣告版本吸金

聯合新聞網 / 綜合報導
Netflix在19日公布財報，表示2022年第1季流失20萬的訂閱訂戶，為10年以來首見衰退，並估計本季仍會流失200萬名用戶。（路透）
Netflix在19日公布財報，表示2022年第1季流失20萬的訂閱訂戶，為10年以來首見衰退，並估計本季仍會流失200萬名用戶。（路透）

Netflix在昨（19）日公布財報，表示2022年第1季流失20萬的訂閱訂戶，為10年以來首見衰退，並估計第2季仍會流失200萬名用戶。Netflix把責任歸咎於同業競爭與「共享帳戶」，因此日前才針對3處展開「共用帳號分享給非同住者額外收費」之測試，也意味著這項政策可能很快就會實施。

Netflix致股東的一封信表示，第1季營收成長9.8%，為78.7億美元，低於分析師預測的79.3億美元，顯示收入增長已大大放緩，主因除了其他串流媒體如Disney+、Amazon Prime Video及Apple TV+等競爭，另外「共享帳號」、共享密碼也成為擴張的絆腳石。Netflix說，目前擁有2.22億家庭訂閱用戶，卻還有超過1億家庭用戶共享帳號「享受」相同服務，其中包含美國本土及加拿大的3000萬用戶，因此將會設法解決密碼共享或共享帳號之問題，進而增加營收。

Netflix營收放緩之原因歸咎在同業競爭與「共享帳戶」。法新社
Netflix營收放緩之原因歸咎在同業競爭與「共享帳戶」。法新社

據外媒報導，如果Netflix真的能解決帳號共享問題，每年將有望進帳16萬美金（約台幣468億元）。事實上，Netflix已針對「共享帳號給非同住者」額外收費問題，3月開始在智利、哥斯大黎加與秘魯等3處展開測試，包含：

添加額外會員：

可在標準及高級會員加入最多2名不同居住地的子帳號，約為2.99美金起（約新台幣85元），享有自己的個人資料、帳密和個性化推薦。

個人資料轉移至新帳戶：

基本、標準和高級會員可將共享帳戶的資料轉移至新帳號或子帳號，並保有歷史紀錄、我的列表和個性化建議。

Netflix預估第2季將失去200萬訂閱用戶，官方除了解決共享帳號問題外，以往排斥在App內添加廣告的想法，似乎也不再那麼堅持，共同執行長Reed Hastings表示在1、2年內會推出內含廣告版本的低價訂閱服務

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