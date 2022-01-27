【專家之眼】Netflix「還沒」漲價 但你做好準備了嗎？

年關將近，疫情又起，或許很多民眾已經決定取消年節行程，關在家裡「看電視」防疫。相較於以往過年的家族團聚時，會以有線電視台的過年節目作為年夜飯的搭配音效，然而，今年以「防疫」為前提的年節夜晚，再加上9天長假，對於很多人來說可能就只是「追劇追到飽」的連續假期。

隨著台灣OTT市場的快速發展，看電視的「實質意義」逐漸大於「形式意義」，看電視跟追劇已經不只是打發時間的無聊消遣。隨著境外OTT進入台灣後，台灣民眾的收視習慣已經有了很大的改變。根據NCC在去年3月公布的「109年匯流發展報告」，家中或個人目前有付費訂閱線上串流影音服務的比例高達35.4%，而106至108年間只有二成左右。

若加上去（110）年疫情嚴重，韓劇「魷魚遊戲」爆紅，及Netflix的自製台劇「茶金」及「華燈初上」都有優異表現的各種因素，可以期待NCC即將公布的「110年匯流發展報告」，OTT平台的表現應該會成長更多，而線上影音串流訂戶數及有線電視家戶數的消長，絕對是值得觀察的重要指標。

根據NCC報告，Netflix自109年起已超越愛奇藝，成為台灣付費訂閱制OTT龍頭，除了上述當紅的戲劇影響之外，龐大的內容影音資料庫就是其成為全世界線上串流影音內容之首的重要關鍵。而Netflix在全球許多重點影視基地都砸下重金投資內容影音，除了美國本土之外，近兩年來大手筆投資亞洲市場，日本跟韓國都是投資重點基地。

根據媒體報導，Netflix在韓國影視內容領域已投資超過1兆韓元（約新台幣231億元），從2016年至2021年，共超過130部韓國作品，而去年與2019年相比，全球韓國節目觀賞時數整體成長六倍。相較於台灣而言，Netflix對台灣本土的影音內容投資幅度還是「小而美」，仍有很大的成長空間。

不過，雖然Netflix大量挹注投資金額，但訂戶數成長卻不如預期。Netflix日前公布2021年第四季財報，訂戶成長數成長828萬人，比去年同期的850萬人略為衰退，並表示未來訂戶成長數可能會大幅趨緩，各種複雜因素導致Netflix的股價在盤後大幅崩跌，引發一陣恐慌。然而，訂戶數的成長幅度的趨緩，可能也跟全球部分國家的訂閱費用漲價有關。

舉例來說，Netflix在各地多有調漲。以高級（premium）方案而言，日本於去年1月將月費漲為1980日圓（約475元新台幣），韓國亦於去年11月調整至1.7萬韓圜（約新台幣440元），而美國則於今年調漲至19.99美元（約550元新台幣），加拿大則調整為20.99加幣（約460元新台幣）。

那麼，台灣與韓國同樣為Netflix自2016年起開始落地服務的地區，韓國已經調漲，那麼台灣還能「凍漲」多久？若台灣進行價格調漲，訂戶月費將直逼有線電視月費門檻，是否會影響Netflix在台灣的龍頭地位，此舉除了消費者擔心的數位支出問題之外，台灣的其他境外OTT業者也在觀望。

Netflix的價格或許也可以成為另外一種「大麥克指數」的參考點，用來作為全球各地數位支出、利率及國民所得的經濟現象趨勢觀察。儘管台灣Netflix方面並未表示有漲價的可能，但隨著Netflix的全球內容投資版圖的擴大，為了滿足市場收視需求及提高服務體驗，或許漲價也是不得不為。

即便如此，台灣民眾面臨物價飆漲，有線電視費也越來越便宜，甚至有地方政府提出「凍漲」要求。一旦Netflix宣布漲價，卻仍能維持一定的用戶比例，那麼對台灣的有線電視業者及地方政府來說，也是一記當頭棒喝。面對「還沒」漲價的Netflix，大家都有心理準備了嗎？