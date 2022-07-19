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合作推廣告訂閱方案有目的？傳微軟可能撒錢收購Netflix

聯合新聞網／ 楊又肇

Netflix近期宣布與微軟合作，預計透過微軟旗下技術打造附帶廣告、費用更低的訂閱方案，但The Needham Group旗下全資投顧公司Needham＆Company所屬資深分析師Laura Martin則認為，Netflix與微軟之間可能不僅只是廣告技術合作關係，甚至還可能包含Netflix由微軟收購的可能性。

依照Laura Martin分析評估，Netflix若要尋求合適的廣告技術合作對象，大可選擇擁有龐大廣告體系資源的Google，或是與長期經營電視、機上盒廣告的Roku，以及諸如長期經營線上廣告的FreeWheel、數位廣告業者Magnite等對象合作，而非選擇廣告技術發展相對不深的微軟。

因此，在Laura Martin的推測中，認為Netflix與微軟合作可能只是為日後的收購作準備，同時與微軟深入合作之餘，更有機會仿照過往Netflix與Ubisoft等遊戲業者合作模式，將更多微軟Xbox遊戲作品，藉由影音內容形式呈現，同時Netflix旗下原創影集也可能進一步透過遊戲形式吸引更多遊戲玩家。

而由微軟收購的話，或許也能解決Netflix目前出現用戶人數下滑、營收減少等問題，同時也能藉由微軟位於全球各地的Azure雲端服務，讓旗下串流影音服務可以更穩定運作。

不過，微軟與Netflix方面均未對此分析結果作任何回應，而Laura Martin預期微軟完成收購動視暴雪之後，將會選擇合適時間公布收購Netflix的消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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