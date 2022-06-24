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Netflix連續第三個月砍人力 這次向300名員工道謝告別

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
影音串流業者Netflix再裁300人。路透
影音串流業者Netflix再裁300人。路透

連續兩個月裁員後， 影音串流業者Netflix又再解雇300人，希望在訂戶成長不均、營收放緩之際，控制住成本。

全公司各部門都在裁減人力，影響最大的是美國地區的員工。這次的裁員人數是上個月的兩倍。美國的《綜藝》（Variety）率先報導此一消息。

Netflix發言人在電子郵件中表示：「儘管持續大幅投資業務，但我們做出調整，以便成本增加能與營收成長放緩一致。我們非常感謝這些員工為Netflix所做的一切，並正在努力支持他們度過這個艱難過渡期。」

Netflix在2022年第1季流失20萬訂戶，㒹覆了該公司基於訂閱制的營運模式。此一困境重創Netflix股價並嚴重影響員工士氣。

除5月砍掉150人外，Netflix在4月已先裁撤Tudum網站的部分特約人員和編輯團隊，這是縮減行銷預算的其中一環。

Neflix的用戶流失有一部原因是1月調漲價格。此外，該公司面臨來自亞馬遜、迪斯尼和Hulu的串流媒體內容的激烈競爭，這些公司最近都公布訂戶成長。

美國 漲價

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