一周數位爆報／蘋果iPhone全球稱霸全是因為它？三星叫出「吉娃娃」非難事、Galaxy S23藏很多秘密？Netflix三招防寄生帳號惹怒網友

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。
美國Apple公司執行長Tim Cook在本週的2023第一季財務報告宣布，有效裝置安裝基數「全球超過20億台活躍蘋果裝置」，所有主要產品類別均創歷史新高。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★☆
小編評語：哇，原來這就是蘋果變多的秘密（喂）。
三星（Samsung）Galaxy S23系列手機昨（2）日露面後，台灣部分仍需等到2月6日記者會才會公布價格，但有網友已迫不及待地前進直營店試摸試玩新手機給了好評，10分鐘後就「先付訂金1000元」預購，但提醒購買的民眾要注意3件事，引起熱議。 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★☆☆
小編評語：好啊，大廠大家一起「省起來」算了。
隨著蘋果（Apple）在3月調漲換電池的費用，不少果粉趁漲價前帶著舊手機到直營店更換電池，不過卻遇到預約塞車的情況，有網友甚至等了7至14天才能拿到iPhone，而蘋果店員也曝光「當日取機秘訣」。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★☆
小編評語：倒數1個月了，要換iPhone電池的人記得看這篇嘿！
三星（Samsung）的Galaxy S23系列手機在今（2）日凌晨登場，美國、英國等地的手機定價曝光，台灣部分仍需等到2月6日記者會才會公布價格。但其實除了國外已針對Galaxy S23系列展開預購，還有額外顏色可以挑選，直接寵愛「星粉」到底，另外還有關於到底是哪一家大廠為S23系列處理器代工，也有了解答。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★☆
小編評語：好想要那隱藏的4色喔，希望台灣也包含在其中！
今天除了三星（Samsung）有Galaxy S23發表會外，另一項「重要之事」即為你知道三星手機裡都藏有一隻「變形吉娃娃」嗎？近日許多網友討論，只要使用三星手機並輸入指定代碼再接著做後續步驟，使用者就會得到1隻變形的吉娃娃圖片，《聯合新聞網》用三星手機實測，也真的出現了一隻「變形版」吉娃娃。 （繼續閱讀…）
搞笑度：★★★★★
小編評語：為什麼三星手機真的有吉娃娃…。
Netflix（網飛）曾在去（2022）年執行一連串打擊「寄生帳號（共享帳號）」的動作，也透露2023年起真的將全面開抓。外媒報導Netflix防止共享帳號的細項政策，其中還有需要回到「主要地點」連線才能觀看Netflix，讓不少網友氣這些措施是「哪個白痴想出來的」。 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★★★
小編評語：到底為何要「防」成這樣。
《聯合新聞網》曾報導蘋果（Apple）暫時不會出摺疊iPhone，而會在2025年推出摺疊iPad，不過外媒爆料，蘋果應該會再提早1年，也就是明（2024）年推出該款產品並搭配「神秘武器」搶市。 （繼續閱讀…）
期待度：★★★★☆
小編評語：真的很想早點看到摺疊iPad耶，能夠再次從平板市場殺出一條血路嗎？
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美國Apple公司執行長Tim Cook在本週的2023第一季財務報告宣布，有效裝置安裝基數「全球超過20億台活躍蘋果裝置」...
The Hollywood Reporter網站取得消息指出，亞馬遜計畫投資拍攝以《古墓奇兵》為基礎的電視影集，藉此增加Prime Video服務使用黏著。
針對近期快速走紅的ChatGPT，瑞銀集團 (UBS)在最新統計數據中表示，其在今年1月就累積超過1億名活躍用戶，每天大約吸引1300萬人使用。
Google確定將在法國當地時間2月8日下午2點30分 (台灣時間為當天晚間9點30分)舉辦一場以搜尋、地圖，以及之後應用為主題的發表活動，其中描述將重新構思人們對於搜尋、探索資訊的互動模式，並且標榜將以更自然、直覺方式找到個人所需內容。
福特宣布，將在睽違20年之後再次加入F1賽事，預計攜手紅牛(Red Bull)打造下一代混合動力引擎，藉此作為紅牛車隊(Red Bull Racing)與艾法托利車隊(Scuderia AlphaTauri)車輛使用動力元件。
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