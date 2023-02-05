一周數位爆報／蘋果iPhone全球稱霸全是因為它？三星叫出「吉娃娃」非難事、Galaxy S23藏很多秘密？Netflix三招防寄生帳號惹怒網友

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

驚訝度：★★★★☆ 小編評語：哇，原來這就是蘋果變多的秘密（喂）。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）。 路透

傻眼度：★★★☆☆ 小編評語：好啊，大廠大家一起「省起來」算了。

一名網友試玩三星Galaxy S23系列，大讚手機背蓋相當好摸。並提到S23（左）的白色接近乳白色，右為S23+。（翻攝自PTT）

實用度：★★★★☆ 小編評語：倒數1個月了，要換iPhone電池的人記得看這篇嘿！

隨著蘋果3月調漲換電池的費用，不少果粉趁漲價前帶著舊手機到直營店更換電池，也讓官網每天的預約換電池服務火速秒殺。（翻攝自蘋果官網）

驚訝度：★★★★☆ 小編評語：好想要那隱藏的4色喔，希望台灣也包含在其中！

三星（Samsung）的Galaxy S23系列手機在今（2）日凌晨登場，將於2月17日於全球上市，圖為Galaxy S23 Ultra。（路透）（美聯社）

搞笑度：★★★★★ 小編評語：為什麼三星手機真的有吉娃娃…。

網友瘋傳，只要按照特定方式就可以召喚出三星手機中的「變形吉娃娃」。圖／聯合新聞網

傻眼度：★★★★★ 小編評語：到底為何要「防」成這樣。

外媒及PTT網友曝光Netflix針對共享帳號的細項規則，讓網友直呼到底是誰想出這種方法的。（翻攝自9to5mac）

期待度：★★★★☆ 小編評語：真的很想早點看到摺疊iPad耶，能夠再次從平板市場殺出一條血路嗎？

外媒報導，傳出蘋果暫時不會出摺疊iPhone，而會在2025年推出摺疊iPad。示意圖。（翻攝自蘋果官網）

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