「搬電視搭高鐵」防Netflix鎖共享帳號？3細項規則曝 「1個月做1次」網炸鍋
Netflix（網飛）曾在去（2022）年執行一連串打擊「寄生帳號（共享帳號）」的動作，也透露2023年起真的將全面開抓。外媒報導Netflix防止共享帳號的細項政策，其中還有需要回到「主要地點」連線才能觀看Netflix，讓不少網友氣這些措施是「哪個白痴想出來的」。
1.需用自己帳戶看Netflix
《聯合新聞網》綜合Netflix官網提供相關防止共享帳號的政策及外媒報導，Netflix表示非同住者「必須使用自己的帳戶觀賞Netflix」，而如何偵測是否為「Netflix家戶」，判斷的資訊包含包含IP位址、裝置識別碼，以及與登入Netflix帳戶的裝置相關的帳戶活動等；若非同住者但需「共用帳戶」，則要驗證該裝置，才能繼續觀賞Netflix。
2.每31天回「主要地點」連Wi-Fi
不過，可別以為通過驗證就沒事，據報導用戶的使用裝置都要與「主要地點」透過區域網路或Wi-Fi做連結，可被當成「同個Netflix家戶」順利觀看Netflix，Netflix也防止「寄生帳號」一連結就看片看不停，規定至少每31天就要回到「主要位置」連結Wi-Fi一次，才能確保觀看不中斷。
3.長時間不在可申請7天臨時性代碼
若登入帳號的裝置常處在不同位置，像是出國旅行、或是長時間不在主要地點，就要申請臨時性的代碼，可以連續7天讓其他裝置觀看Netflix，但無法確定是否有限制申請次數。
PTT網友在Movie版還提到，若在不屬於「主要地點」的裝置上登入Netflix帳號可能遭到封鎖，只能透過上述申請7天臨時性代碼或是自己再辦1個帳號訂閱來「解鎖」。該細項政策引起熱議。
租屋處看Netflix該怎麼辦？
網友表示，如果「主要地點」在「老家」，但他用租屋處的電視觀看Netflix，是否意味著「每個月都要把電視搬回去老家（主要地點）綁定一次，才能繼續看？」多數網友則轟Netflix「自尋死路」、「神經病不訂了」、「難道真的會看到有人開始搬電視搭高鐵嗎？」、「就一個娛樂訂閱還搞得消費者這麼卑微」、「我都用公司電腦看耶」，也有人諷刺Netflix其實很窩心，「就是（讓）你們家人一個月內要見面一次增近感情。」
網批：不要蹭別人帳號不就好了
另外，有網友則反批這群網友「人家（Netflix）本來就只提供『同一戶的使用者分享』，是一堆人鑽漏洞，怎麼現在反批那麼凶啊。」、「不要蹭別人帳號就好了不是？」還有人老神在在表示「這個絕對會被罵慘然後改回來」、「台灣開始抓了再煩惱，擔心啥。」
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