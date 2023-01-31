iPhone再等等！蘋果摺疊iPad傳加入秘密武器「提早1年」登場搶市
《聯合新聞網》曾報導蘋果（Apple）暫時不會出摺疊iPhone，而會在2025年推出摺疊iPad，不過外媒爆料，蘋果應該會再提早1年，也就是明（2024）年推出該款產品並搭配「神秘武器」搶市。
《9to5mac》報導，知名分析師郭明錤表示，今（2023）年蘋果在未來9至12個月間可能不會有新的iPad出現，而新款iPad mini（iPad mini 7）較有可能在2024年第1季量產，因此他認為2023年整體iPad出貨量將衰退10至15%，期待2024年蘋果推出摺疊iPad，「預期該產品有利出貨量並改善產品組合。」
郭明錤提到，2024年新出的摺疊iPad將配備碳纖維材質的支架，而碳纖維支架將更輕巧且耐用，爆料供應商為中國大陸廠商「安潔科技」。
蘋果雖然有進攻摺疊市場的野心，但始終未推出摺疊iPhone，主要原因在於手機大小處在「微妙的尺寸」，不太需要把iPhone摺疊後使用，且摺疊後的優勢並沒有太明顯。而2024年出完摺疊iPad，預計2027年將會出一款20.5吋OLED摺疊螢幕產品。
(1/1)— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 2023年1月30日
安潔科技為全新設計之折疊iPad的新受益者。iPad在未來9-12個月可能不會有新產品 (新款iPad mini較有可能在1Q24量產)，故我對2023年iPad出貨量保守以對，預計出貨將衰退10-15% YoY。不過，我正向看待2024年的折疊iPad，並預期該產品有利出貨量並改善產品組合。
📢 【笑慘】圖輯／「手叉腰」迷因穿搭風爆紅全台？網瘋拍紅格紋＋羽絨背心路人 笑壞「怎麼都這樣穿」
📢 【周報】用AI練英文口說、Windows 10再見、這款「原廠充電器」會毀壞iPad Pro的CPU？
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
📢 【必買】過年開玩！任天堂Switch港版eShop新春優惠祭10款遊戲7折 《瑪利歐派對》便宜500元
📢 【懶人包】《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！長達1個月…超佛心任務、獎勵商店、獲取全英雄細節一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言