iPhone再等等！蘋果摺疊iPad傳加入秘密武器「提早1年」登場搶市

《聯合新聞網》曾報導蘋果（Apple）暫時不會出摺疊iPhone，而會在2025年推出摺疊iPad，不過外媒爆料，蘋果應該會再提早1年，也就是明（2024）年推出該款產品並搭配「神秘武器」搶市。

《9to5mac》報導，知名分析師郭明錤表示，今（2023）年蘋果在未來9至12個月間可能不會有新的iPad出現，而新款iPad mini（iPad mini 7）較有可能在2024年第1季量產，因此他認為2023年整體iPad出貨量將衰退10至15%，期待2024年蘋果推出摺疊iPad，「預期該產品有利出貨量並改善產品組合。」

外媒報導，蘋果摺疊iPad有望提早一年問世。圖為蘋果摺疊iPad渲染圖。（翻攝自9to5mac）

郭明錤提到，2024年新出的摺疊iPad將配備碳纖維材質的支架，而碳纖維支架將更輕巧且耐用，爆料供應商為中國大陸廠商「安潔科技」。

蘋果雖然有進攻摺疊市場的野心，但始終未推出摺疊iPhone，主要原因在於手機大小處在「微妙的尺寸」，不太需要把iPhone摺疊後使用，且摺疊後的優勢並沒有太明顯。而2024年出完摺疊iPad，預計2027年將會出一款20.5吋OLED摺疊螢幕產品。

除了摺疊iPad，也傳出蘋果在2027年會出一款20.5吋OLED摺疊螢幕產品。圖為蘋果摺疊螢幕渲染圖。（翻攝自9to5mac）

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安潔科技為全新設計之折疊iPad的新受益者。iPad在未來9-12個月可能不會有新產品 (新款iPad mini較有可能在1Q24量產)，故我對2023年iPad出貨量保守以對，預計出貨將衰退10-15% YoY。不過，我正向看待2024年的折疊iPad，並預期該產品有利出貨量並改善產品組合。 — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 2023年1月30日

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