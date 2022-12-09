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摺疊iPhone夢碎？蘋果傳孵20吋摺疊機種 推出時間全看這關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
據傳蘋果正在開發20.5吋OLED摺疊螢幕，摺疊後螢幕將縮小至15.3吋，需等到iPad、MacBook系列推出OLED螢幕後，摺疊型式的螢幕才會加入到產品線中。（翻攝自蘋果官網）
據傳蘋果正在開發20.5吋OLED摺疊螢幕，摺疊後螢幕將縮小至15.3吋，需等到iPad、MacBook系列推出OLED螢幕後，摺疊型式的螢幕才會加入到產品線中。（翻攝自蘋果官網）

不少手機大廠像是三星、華為、小米、OPPO等相繼推出摺疊手機，但蘋果（Apple）連個影子都還沒看到。外媒報導，傳出蘋果正在研發20吋可摺疊的螢幕，也曝光上市時間。

綜合外媒報導，蘋果已開始研發20.5吋OLED摺疊螢幕，摺疊後螢幕將縮小至15.3吋，比現今12.9吋的iPad Pro螢幕還要大，但又比16吋的MacBook Pro要來得小，該款摺疊螢幕不會出現在任何MacBook系列中，據傳會由一家韓國廠商生產

不過想要看到「摺疊」機種上市，則需要等上一段時間，據業內人士透露，目前只有iPhone和Apple Watch的螢幕為OLED外，其餘蘋果產品，像是iPad、Macbook和iMac仍使用LCD，需等到iPad、MacBook系列推出OLED螢幕後，摺疊型式的螢幕才會加入到產品線中。

據傳蘋果正在開發20.5吋OLED摺疊螢幕，摺疊後螢幕將縮小至15.3吋，大小介於iPad Pro與MacBook Pro間。圖為蘋果摺疊螢幕渲染圖。（翻攝自wccftech）
據傳蘋果正在開發20.5吋OLED摺疊螢幕，摺疊後螢幕將縮小至15.3吋，大小介於iPad Pro與MacBook Pro間。圖為蘋果摺疊螢幕渲染圖。（翻攝自wccftech

業內人士推測，2024年將會出OLED iPad，一樣有11吋、12.9吋版本；OLED MacBook推出日期則從2025年延後到2026年，因此20.5吋OLED摺疊螢幕相關機種可能拖到2027年才會登場。外界也猜測，2025年蘋果可能推出一款「取代iPad mini」的10吋摺疊iPad，剛好也是2024年首款OLED iPad的後一年。

至於先前傳聞不斷的iPhone摺疊手機，想看它推出似乎也有得等了。因手機特性關係，大小處在微妙的尺寸，不太需要把iPhone「摺疊」後使用，摺疊後的優勢並沒有太明顯，某種程度似乎打臉眾大廠持續開拓摺疊機的野心。

外傳20.5吋OLED摺疊螢幕不會出在MacBook Pro裡。（翻攝蘋果官網）
外傳20.5吋OLED摺疊螢幕不會出在MacBook Pro裡。（翻攝蘋果官網）

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