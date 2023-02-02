先別管S23了！實測三星手機3動作召喚「變形吉娃娃」 星粉笑翻吉度領域：真的有

今天除了三星（Samsung）有Galaxy S23發表會外，另一項「重要之事」即為你知道三星手機裡都藏有一隻「變形吉娃娃」嗎？近日許多網友討論，只要使用三星手機並輸入指定代碼再接著做後續步驟，使用者就會得到1隻變形的吉娃娃圖片，《聯合新聞網》用三星手機實測，也真的出現了一隻「變形版」吉娃娃。

一名網友在PTT MobileComm版發文，表示他在臉書看到一則都市傳說，發現只要使用三星手機照著步驟做就可以得到一隻吉娃娃。內文提及步驟如下：

許多網友看見貼文後紛紛實測，也都跳出1隻沒有按照手機規格比例的吉娃娃照片，紛紛留言表示「真的有1隻吉娃娃，好好笑」、「真的有！」、「笑死，我也有」、「可能是三星研發部門的狗吧」、「S2開始就有了，想不到現在都還有」，而根據《聯合新聞網》實測後，也確實出現一隻變形的吉娃娃。

有專業網友推測，這圖片看起來是測試重力感測器時，為了確認圖片是不是會跟著螢幕轉而製作，主要應該是在工廠生產或者前線維修時檢查功能用的，但也有網友對此表示「所以每次修工程師都要看這吉娃娃嗎？應該會看到煩」。

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