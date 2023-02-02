台灣三星沒說的2大事！Galaxy S23還有「隱藏版4色」 網驚晶片代工是它「準備買了」

三星（Samsung）的Galaxy S23系列手機在今（2）日凌晨登場，美國、英國等地的手機定價曝光，台灣部分仍需等到2月6日記者會才會公布價格。但其實除了國外已針對Galaxy S23系列展開預購，還有額外顏色可以挑選，直接寵愛「星粉」到底，另外還有關於到底是哪一家大廠為S23系列處理器代工，也有了解答。

1.石墨色、萊姆色驚喜登場

這次Galaxy S23其實有很多「三星沒說的事」等待了解，像是在官網提到，Galaxy S23系列提供墨竹綠、深林黑、夜櫻紫和曇花白等4色，但卻又註記「供應性可能因市場而異」，可能意味著難道會有其他的顏色？

國外三星官網線上商城還提供Galaxy S23系列原本4色以外的其他顏色可挑選，如Galaxy S23和S23+有石墨色和萊姆色。（翻攝自三星官網）

《聯合新聞網》從其他國家版本的三星官網發現，如美國、英國及法國版本的預購S23頁面（線上商城），除了上述4色外，還提供線上商城專有的額外顏色可選購，S23與S23+為石墨色（Graphite）、萊姆色（Lime）；S23 Ultra為石墨色、萊姆色、紅色（Red）、天藍色（Sky Blue）等4色，也能在2月17日全球上市日時到手，對「星粉」相當貼心。而台灣是否有線上版專屬色系，則要等到2月6日才能得知。

國外三星官網線上商城還提供Galaxy S23系列原本4色以外的其他顏色可挑選，像是Galaxy S23 Ultra有石墨色、萊姆色、紅色、天藍色等4色。（翻攝自三星官網）

2.台積電代工 網友超High

外傳新機處理器改由三星晶圓代工部門負責，但外媒ZDNet直接向高通確認，表示特規版的「Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy」仍然為台積電製造。（翻攝自zdnet）

此外，代工部分也是令大家相當好奇。外傳新機處理器改由三星晶圓代工部門負責，三星對此也未作評論，不過外媒《ZDNet》直接向高通確認，表示適用於Galaxy的「Snapdragon 8 Gen 2」（特規版的「Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy」）仍然由台積電製造，這可讓星粉相當激動，表示「大家放心衝」、「是GG（指台積電）我真的要衝了」、「穩了，安卓手機重返榮耀。」、「現在就等預購了」。

Galaxy S23系列共有Galaxy S23 Ultra（左起）、S23+和S23，一般通路4種顏色可以挑選。（美聯社）

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