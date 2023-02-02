三星Galaxy S23定價出爐台灣還在賣關子？1圖看這國手機有多貴、逼近6萬元

三星（Samsung）的Galaxy S23系列手機在今（2）日凌晨登場，3款S23、S23+及S23 Ultra外觀和硬體等資訊都與先前爆料相去不遠，並有部分國家公開S23系列定價，《聯合新聞網》也製成圖表帶你觀察比一比。

三星Galaxy S23、S23+及S23 Ultra終於在今日正式亮相，先前《聯合新聞網》曾報導PTT網友在發表會前1天爆料Galaxy S23系列台灣版售價「比舊款S22貴2000元」為：

．Galaxy S23（8G記憶體/128GB容量）：26,900起

．Galaxy S23+（8G記憶體/256GB容量）：33,900起

．Galaxy S23 Ultra（12G記憶體/256GB容量）：40,900起

三星（Samsung）的Galaxy S23與S23+有黑、白、綠和紫可挑選。（翻攝自三星官網）

不過在台灣時間2日凌晨發表會後，卻未見到台灣S23系列相關定價，只得知2月17日起會在三星官網、各大電信商及線上零售通路上市，需等到2月6日台灣三星舉辦在台上市記者會，才會公布售價，讓部分星粉有些不滿意，認為美國三星已公布相關定價並展開預購活動，直呼「台灣三星還在那邊拖，拖三小。」、「最好預購禮好點」。

三星Galaxy S23美元、英鎊定價。（製圖／聯合新聞網）

《聯合新聞網》也製成圖表帶你觀察其他國家價格，美國版S23系列價格與前款S22相同仍然「凍漲」價格，但硬體升級後更為划算，約台幣2萬3725元、最貴的1TB S23 Ultra約台幣4萬8073元。

而英鎊計算的S23系列價格則比美國版高出不少，光是S23定價約台幣3萬1276元，比美國版2萬3725元貴了約台幣7551元；最貴的S23 Ultra 1TB定價逼近約6萬台幣，比美國版貴約台幣1萬832元，而台灣是否能像先前一樣保持「便宜」的價格，介於美元和英鎊價格間，就只能等到2月6日後才能知道了。

三星（Samsung）的Galaxy S23 Ultra（見圖）與S23和S23+相同，有綠、紫、白、黑4種顏色可挑選。（翻攝自三星官網）

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