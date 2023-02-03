他搶玩三星Galaxy S23讚賞這款秒付訂金 店員告知3件事掀熱議
三星（Samsung）Galaxy S23系列手機昨（2）日露面後，台灣部分仍需等到2月6日記者會才會公布價格，但有網友已迫不及待地前進直營店試摸試玩新手機給了好評，10分鐘後就「先付訂金1000元」預購，但提醒購買的民眾要注意3件事，引起熱議。
一名網友日前在批踢踢（PTT）的Mobilecomm分享S23系列手機試用心得，表示終於從N10+升級到S23，讚賞6.1吋的S23小型機身不錯、重量輕盈，「（6.6吋）S23+我覺得重量剛好，比N10+配原廠給的透明殼輕一些。」認為S23 Ultra手感比較重。
至於顏色與整體感覺部分，他表示S23系列的背蓋摸起來舒服，「體感有點像是霧面玻璃，但是再更滑順一點。」也不易留指紋。顏色部分，白色偏向乳白；紫色實機其實顏色更深；綠色首看像軍裝綠，在光線下就變成亞麻綠；黑色則是「沉穩低調的黑」。
他試玩試摸10分鐘後就付了訂金，提到店員目前也不知道最新預購活動是什麼，價格也不清楚。但要注意3件事：出廠不再像以前有附上保護貼、也沒附充電器，連手機殼都不再隨廠附上，「只有手機本體、（充電）線還有退卡針，環保價值滿滿。」提醒網友取貨時最好先準備好殼。
該文引起網友熱議，網友笑稱「配件抄我大蘋果（Apple）啊，也來搞環保，哈哈。」、「有沒有吉娃娃」。也有網友驚豔「感覺S23的綠色不錯看」、「紫色好漂亮，要買紫色給媽媽！」也有網友說，「其實店家知道（價格），但不能說而已。」而隨廠不附保護貼其實從去年S22系列就這樣做。
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