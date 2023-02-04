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蘋果裝置突破全球20億台 主因是大量安卓用戶跳槽改拿iPhone

聯合新聞網／ iPhone News 愛瘋了
蘋果執行長庫克（Tim Cook）。 路透
蘋果執行長庫克（Tim Cook）。 路透

美國Apple公司執行長Tim Cook在本週的2023第一季財務報告宣布，有效裝置安裝基數「全球超過20億台活躍蘋果裝置」，所有主要產品類別均創歷史新高。

有效蘋果裝置超過20億台

蘋果公司披露其擁有20億台活躍設備，包括iPhone、Mac、Apple Watch和其他產品。

蘋果執行長Tim Cook表示：「對於這一變化，主要是大量用戶從安卓陣營轉投了蘋果陣營。」

我想說智慧手機——對我們來說是iPhone——已經成為人們生活中不可或缺的一部分，它包含了他們的聯絡人、健康訊息、銀行訊息、智慧家居，以及他們生活的許多不同部分。它是許多人的支付工具。我認為人們願意竭盡全力在該類別中獲得他們能負擔得起的最好的。

蘋果服務類業務創記錄

蘋果2023財年第一季度財報，業績表現不太好看，營收1171.5億美元，同比下降5%，淨利潤下降12%至300億美元，其中，iPhone業務淨銷售額為657.75億美元，較上年同期的716.28億美元下降8%，這也是iPhone三年來首次下滑。

蘋果的服務業務營收創下208億美元的歷史新高；儘管總體經濟環境困難重重且供應受到嚴重限制，公司總營收在固定匯率基礎上仍有所成長。我們創造了340億美元的營業現金流，並在本季度向股東返還超過250億美元，同時持續投資於長期成長計劃。

對於蘋果有超過20億台有效裝置，蘋果執行長蒂姆-庫克和首席財務官盧卡斯-梅斯特里說，這一里程碑是由於客戶的滿意度和忠誠度，以及從PC和Android設備轉換到蘋果的客戶數量創紀錄。

蘋果（Apple）2023第一季財務報告宣布，有效裝置安裝基數「全球超過20億台活躍蘋果裝置」，所有主要產品類別均創歷史新高。 路透
蘋果（Apple）2023第一季財務報告宣布，有效裝置安裝基數「全球超過20億台活躍蘋果裝置」，所有主要產品類別均創歷史新高。 路透

《原文刊登於合作媒體iPhone News愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 iPhone 營收 智慧手機 Apple

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