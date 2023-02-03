3月倒數漲價、官網預約換電池又塞車…蘋果店員親授「當日取機」秘訣

隨著蘋果（Apple）在3月調漲換電池的費用，不少果粉趁漲價前帶著舊手機到直營店更換電池，不過卻遇到預約塞車的情況，有網友甚至等了7至14天才能拿到iPhone，而蘋果店員也曝光「當日取機秘訣」。

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版發文表示，得知過年前有一大批人搶著到官網預約換電池，「發現蠻多手機要留過夜的狀況」，年後也有另一批人天天在官網刷新頁面預約換電池的服務，擔憂自己過幾天去A13直營店更換電池時也會有此情況發生，詢問網友直營店是否依舊「塞車」，引起討論。

蘋果官網「iPhone電池維修服務」預約步驟。（翻攝自蘋果官網）

一名網友表示，他在過年前預約到iPhone 12 mini的換電池服務，但到現場時才發現電池沒貨，最近電池才到貨，「早上11點送件，下午2點就好了。」另一名網友說大概花3小時就能取件；也有拿iPhone XS的果粉提到，該款電池「連貨都沒有，「調貨天數7至14天」；再來是運氣較不好的網友聲稱在1月17日13:30到101直營店換電池，「1/19的中午12:30才拿回手機」，花了近2天時間。

而蘋果店員也向網友曝光可以「當日取機」的方式，就是「白天送去（換電池），不留機的機率較高」，搭配《聯合新聞網》曾報導「直營店卡位祕訣」，有望事半功倍，增加預約成功的機率。另外，不少網友在換完電池後大讚「換完沒有任何後遺症和問題，蓄電量提升很有感。」

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