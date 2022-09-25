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一周數位爆報／養眼辣妹iPhone駕到！蘋果直營店退貨遭拒氣炸、手機舊換新這樣做現賺2萬！日本自由行5超強翻譯工具曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
9/19～9/25一周數位爆報。（製圖／聯合新聞網）
9/19～9/25一周數位爆報。（製圖／聯合新聞網）

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看


蘋果iPhone14系列上市再掀轟動，許多果粉甘願排隊等上好幾小時，就是為了搶在第一時間入手新機。然而，泰國卻有一批人不要最新款iPhone，反而瘋搶二手的iPhone 12 Pro Max，甚至一度喊到40萬泰銖（約新台幣34萬元）的天價。原來這支二手iPhone並不普通，它的上一個主人正是知名網紅Qanan Kanokyada，手機裡存有近3萬張清涼照，「一張不刪」立刻引發話題。 （繼續閱讀…）

興奮度：★★★★★

小編評語：哇買手機送養眼照很划算耶（X）。

泰國網紅有意賣出手上的iPhone 12 Pro Max，更標榜「性感照一張不刪」，沒想到有人開出34萬的天價收購。圖／取自Instagram@qanan_kanokyada
泰國網紅有意賣出手上的iPhone 12 Pro Max，更標榜「性感照一張不刪」，沒想到有人開出34萬的天價收購。圖／取自Instagram@qanan_kanokyada


日本，お久しぶり（好久不見，日文發音為ohisasiburi）！恭喜哈日族，終於能去日本玩囉，日本首相岸田文雄宣布10月11日起取消入境人數上限，並開放自由行及短期免簽證旅客入境。 （繼續閱讀…）

實用度：★★★★★

小編評語：手機可以即時翻譯真的太方便了！

擔心太久沒去日本玩而卡關語言嗎？《聯合新聞網》介紹5個翻譯工具讓你遊日不卡卡。（製圖／聯合新聞網）
擔心太久沒去日本玩而卡關語言嗎？《聯合新聞網》介紹5個翻譯工具讓你遊日不卡卡。（製圖／聯合新聞網）


安卓手機龍頭三星（Samsung）推出摺疊手機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4引起不少話題，但摺痕問題一直是該機的痛點之一。就有YouTuber指出，「摺痕就像是摺疊機的印記」，因為它而不買三星，就如同有動態島、瀏海螢幕就不買iPhone的道理一樣，認為網友一直酸Galaxy Z Fold4摺痕問題是個「假議題」，真正在意的其實是別項。 （繼續閱讀…）

互鬥度：★★★★☆

小編評語：安卓與蘋果之間真的互鬥鬥不完。

YouTube頻道「科技狗 3C Dog」開箱Galaxy Z Fold4表示，該機配備Snapdragon 8+ Gen 1晶片，讓續航、性能及溫控增強。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
YouTube頻道「科技狗 3C Dog」開箱Galaxy Z Fold4表示，該機配備Snapdragon 8+ Gen 1晶片，讓續航、性能及溫控增強。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）


未來的iOS 16的電池百分比呈現方式有望改回「人類習慣的模式」囉！外媒報導，蘋果（Apple）日前釋出iOS 16.1的第2個測試（Beta）版，再次調整畫面右上角的電池百分比內容。 （繼續閱讀…）

方便度：★★★★☆

小編評語：真的有點奇怪，為什麼該功能一開始不這樣改就好XD。

蘋果日前釋出iOS 16.1的第2個測試版，改善電池百分比的顯示方式，裡頭的電量色塊終於可以隨著百分比的增減而調整長短。（圖／聯合新聞網）
蘋果日前釋出iOS 16.1的第2個測試版，改善電池百分比的顯示方式，裡頭的電量色塊終於可以隨著百分比的增減而調整長短。（圖／聯合新聞網）


在蘋果（Apple）官網購買蘋果產品的好處可享有14天鑑賞期，在符合Apple銷售及退款政策下，若不滿意購買的產品，可在14天內在官網或至蘋果直營店申請退貨，相當便利。不過就有一名網友赴蘋果直營店退貨「聰穎保護蓋」卻吃了悶虧，引起網友正反論戰。 （繼續閱讀…）

生氣度：★★★★★

小編評語：如果是小編在現場一定也相當生氣！

蘋果9月16日發售iPhone 14系列等新品，世界各地的果粉紛紛到蘋果直營店開心取貨。示意圖，圖與本文無關。（翻攝自蘋果官網）
蘋果9月16日發售iPhone 14系列等新品，世界各地的果粉紛紛到蘋果直營店開心取貨。示意圖，圖與本文無關。（翻攝自蘋果官網）


拿到蘋果新手機iPhone 14系列相當興奮，那，舊手機好賣嗎？一名網友表示，今年不曉得是否受到平價版iPhone 14定位之影響，iPhone 13 Pro系列更保值，他在PTT二手版賣出的價格竟比蘋果官網舊換新多了1萬多。《聯合新聞網》也實測把2年前的iPhone手機賣給商家是否還擁有「好價錢」。 （繼續閱讀…）

省錢度：★★★★★

小編評語：天那，原來這樣真的會比較划算，快跟著小編一樣這樣做。

《聯合新聞網》實測「這樣賣iPhone」可以讓新機更便宜。（圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》實測「這樣賣iPhone」可以讓新機更便宜。（圖／聯合新聞網）


想知道當天天氣資訊，除了透過電視新聞得知外，還會使用手機快速查詢。一名網友抱怨他將蘋果（Apple）iPhone升級iOS 16後，天氣App的預報都不準，直呼「iOS 16的天氣是屎吧」，引起不少網友共鳴，網友們紛紛推薦適合的天氣相關App。 （繼續閱讀…）

不準度：★★★☆☆

小編評語：使用iPhone的讀者們，大家也有遇到相同的狀況嗎？

《聯合新聞網》實測「這樣賣iPhone」可以讓新機更便宜。（圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》實測「這樣賣iPhone」可以讓新機更便宜。（圖／聯合新聞網）

日本 Fold

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