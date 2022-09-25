一周數位爆報／養眼辣妹iPhone駕到！蘋果直營店退貨遭拒氣炸、手機舊換新這樣做現賺2萬！日本自由行5超強翻譯工具曝光

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蘋果iPhone14系列上市再掀轟動，許多果粉甘願排隊等上好幾小時，就是為了搶在第一時間入手新機。然而，泰國卻有一批人不要最新款iPhone，反而瘋搶二手的iPhone 12 Pro Max，甚至一度喊到40萬泰銖（約新台幣34萬元）的天價。原來這支二手iPhone並不普通，它的上一個主人正是知名網紅Qanan Kanokyada，手機裡存有近3萬張清涼照，「一張不刪」立刻引發話題。 （繼續閱讀…）
興奮度：★★★★★
小編評語：哇買手機送養眼照很划算耶（X）。
日本，お久しぶり（好久不見，日文發音為ohisasiburi）！恭喜哈日族，終於能去日本玩囉，日本首相岸田文雄宣布10月11日起取消入境人數上限，並開放自由行及短期免簽證旅客入境。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：手機可以即時翻譯真的太方便了！
安卓手機龍頭三星（Samsung）推出摺疊手機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4引起不少話題，但摺痕問題一直是該機的痛點之一。就有YouTuber指出，「摺痕就像是摺疊機的印記」，因為它而不買三星，就如同有動態島、瀏海螢幕就不買iPhone的道理一樣，認為網友一直酸Galaxy Z Fold4摺痕問題是個「假議題」，真正在意的其實是別項。 （繼續閱讀…）
互鬥度：★★★★☆
小編評語：安卓與蘋果之間真的互鬥鬥不完。
未來的iOS 16的電池百分比呈現方式有望改回「人類習慣的模式」囉！外媒報導，蘋果（Apple）日前釋出iOS 16.1的第2個測試（Beta）版，再次調整畫面右上角的電池百分比內容。 （繼續閱讀…）
方便度：★★★★☆
小編評語：真的有點奇怪，為什麼該功能一開始不這樣改就好XD。
在蘋果（Apple）官網購買蘋果產品的好處可享有14天鑑賞期，在符合Apple銷售及退款政策下，若不滿意購買的產品，可在14天內在官網或至蘋果直營店申請退貨，相當便利。不過就有一名網友赴蘋果直營店退貨「聰穎保護蓋」卻吃了悶虧，引起網友正反論戰。 （繼續閱讀…）
生氣度：★★★★★
小編評語：如果是小編在現場一定也相當生氣！
拿到蘋果新手機iPhone 14系列相當興奮，那，舊手機好賣嗎？一名網友表示，今年不曉得是否受到平價版iPhone 14定位之影響，iPhone 13 Pro系列更保值，他在PTT二手版賣出的價格竟比蘋果官網舊換新多了1萬多。《聯合新聞網》也實測把2年前的iPhone手機賣給商家是否還擁有「好價錢」。 （繼續閱讀…）
省錢度：★★★★★
小編評語：天那，原來這樣真的會比較划算，快跟著小編一樣這樣做。
想知道當天天氣資訊，除了透過電視新聞得知外，還會使用手機快速查詢。一名網友抱怨他將蘋果（Apple）iPhone升級iOS 16後，天氣App的預報都不準，直呼「iOS 16的天氣是屎吧」，引起不少網友共鳴，網友們紛紛推薦適合的天氣相關App。 （繼續閱讀…）
不準度：★★★☆☆
小編評語：使用iPhone的讀者們，大家也有遇到相同的狀況嗎？
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Rockstar Games日前發出聲明證實遭人竊取下一款《俠盜獵車手》早期開發內容，但強調不影響遊戲開發進度之後，英國倫敦市警局稍早在官方Twitter表示已經逮捕涉及竊取下一款《俠盜獵車手》早期開發內容，甚至竊取Uber內部數據，同時年齡僅有17歲的嫌犯。
在近期舉辦的IGB Japan線上活動中，微軟副總裁暨Xbox遊戲創作者體驗與生態負責人Sarah Bond表示，未來Xbox將會持續擴展更多日本原創遊戲內容，藉此吸引更多日本及亞洲遊戲玩家支持。
目前負責帶領索尼互動娛樂旗下獨立開發者培育項目的吉田修平，稍早於Gamesindustry.biz網站在英國倫敦舉辦的GI Live遊戲研討展會活動受訪時，進一步闡釋新版PlayStation Plus訂閱服務背後設計想法，同時也認為維持正常遊戲定價策略才是維持市場持續成長關鍵。
雖然Google很早之前就已經先公布預計在10月6日的Pixel 7系列，以及Pixel Watch在內新品外觀，而稍早更進一步釋出影片內容介紹Pixel Watch諸多細節，同時也再次預告即將登場的Pixel 7外觀。
針對近期EVGA表態將退離顯示卡市場，其中有部分因素與NVIDIA未能協助顯示卡業者舒緩庫存壓力有關，NVIDIA執行長黃仁勳在稍早接受訪談時回應，強調先前顯示卡供應短缺時，甚至沒有因應成本增加GPU單價，並且預先承擔更長的產品交貨等待成本，並未將此類壓力移轉給顯示卡業者。
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