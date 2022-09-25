一周數位爆報／養眼辣妹iPhone駕到！蘋果直營店退貨遭拒氣炸、手機舊換新這樣做現賺2萬！日本自由行5超強翻譯工具曝光

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

興奮度：★★★★★ 小編評語：哇買手機送養眼照很划算耶（X）。

泰國網紅有意賣出手上的iPhone 12 Pro Max，更標榜「性感照一張不刪」，沒想到有人開出34萬的天價收購。圖／取自Instagram@qanan_kanokyada

實用度：★★★★★ 小編評語：手機可以即時翻譯真的太方便了！

擔心太久沒去日本玩而卡關語言嗎？《聯合新聞網》介紹5個翻譯工具讓你遊日不卡卡。（製圖／聯合新聞網）

Fold 4、Galaxy Z Flip4引起不少話題，但摺痕問題一直是該機的痛點之一。就有YouTuber指出，「摺痕就像是摺疊機的印記」，因為它而不買三星，就如同有動態島、瀏海螢幕就不買iPhone的道理一樣，認為網友一直酸Galaxy Z Fold4摺痕問題是個「假議題」，真正在意的其實是別項。 （繼續閱讀…）

互鬥度：★★★★☆ 小編評語：安卓與蘋果之間真的互鬥鬥不完。

YouTube頻道「科技狗 3C Dog」開箱Galaxy Z Fold4表示，該機配備Snapdragon 8+ Gen 1晶片，讓續航、性能及溫控增強。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

方便度：★★★★☆ 小編評語：真的有點奇怪，為什麼該功能一開始不這樣改就好XD。

蘋果日前釋出iOS 16.1的第2個測試版，改善電池百分比的顯示方式，裡頭的電量色塊終於可以隨著百分比的增減而調整長短。（圖／聯合新聞網）

生氣度：★★★★★ 小編評語：如果是小編在現場一定也相當生氣！

蘋果9月16日發售iPhone 14系列等新品，世界各地的果粉紛紛到蘋果直營店開心取貨。示意圖，圖與本文無關。（翻攝自蘋果官網）

省錢度：★★★★★ 小編評語：天那，原來這樣真的會比較划算，快跟著小編一樣這樣做。

《聯合新聞網》實測「這樣賣iPhone」可以讓新機更便宜。（圖／聯合新聞網）

不準度：★★★☆☆ 小編評語：使用iPhone的讀者們，大家也有遇到相同的狀況嗎？

《聯合新聞網》實測「這樣賣iPhone」可以讓新機更便宜。（圖／聯合新聞網）

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