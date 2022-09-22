iPhone「電池百分比」不再反人類模式了！iOS 16.1電量色塊終於動起來

未來的iOS 16的電池百分比呈現方式有望改回「人類習慣的模式」囉！外媒報導，蘋果（Apple）日前釋出iOS 16.1的第2個測試（Beta）版，再次調整畫面右上角的電池百分比內容。

據《macrumors》報導，原本iOS 16的「電池百分比」調整成在電池圖示內可以數字方式顯示電量，但電池的色塊卻不像以前一樣，會隨著電量減少而變少，色塊反而仍然保持「填滿」狀態，像是98%的電量跟60%的電量色塊相同，讓不少使用者當下「難以理解」電池狀態，炮轟分不清楚「現在到底該不該充電」。

《聯合新聞網》實測，iOS 16若開啟「電量百分比」後，電量92%和40%的色塊皆相同（左），難以直覺發現「是否現在該充電」，反而傳統的電量顯示方式（右），透過電量色塊減少可迅速知道狀態。（圖／聯合新聞網）

《聯合新聞網》實測，iOS 16若開啟「電量百分比」後，電量92%和40%的色塊皆相同（左），難以直覺發現「是否現在該充電」，反而傳統的電量顯示方式（右），透過電量色塊減少可迅速知道狀態。（圖／聯合新聞網）

如今蘋果釋出iOS 16.1的第2個測試版，改善電池百分比的顯示方式，未來若啟用電池百分比，電池圖示除了有數字外，裡頭的電量色塊也會隨著百分比的多寡而調整長短，更能直覺地了解現在手機是否需要充電。而原本不支援該功能的iPhone 13 mini、iPhone 12 mini、iPhone XR和iPhone 11也確定可使用。

蘋果日前釋出iOS 16.1的第2個測試版，改善電池百分比的顯示方式，裡頭的電量色塊會隨著百分比的增減而調整長短。（翻攝自macrumors）

外媒提到，該版本還會有以前類似的充電顯示方式，當你使用充電線或是無線充電時，會在鎖定畫面的時間上方短暫顯示電池百分比。

iOS 16.1的第2個測試版，在插入充電線或是無線充電後，鎖定畫面的時間上頭會短暫出現現在的電量。（翻攝自iSpeedtestOS）

不少網友得知iOS 16.1將把電池百分比調整後，大讚「非常適合不知道（電量）數字含義的人」、「終於回到舊的顯示方式」、「我（現在）禁用了電池百分比，但會在16.1（版本）時會重新打開。」也有人不解「為什麼一開始不做成這樣就好」，繞了一大圈又回到「人類習慣的模式」。

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