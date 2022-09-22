快訊

陸驚傳「航班大面積取消」單日逾上千班次 媒體曝2點主因

疫情後第一次出國該注意什麼？出入境須知及個人防護一次看

高虹安被圍剿 柯文哲怒批：像惡霸、流氓性侵女生

iPhone「電池百分比」不再反人類模式了！iOS 16.1電量色塊終於動起來

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果日前釋出iOS 16.1的第2個測試版，改善電池百分比的顯示方式，裡頭的電量色塊終於可以隨著百分比的增減而調整長短。（圖／聯合新聞網）
蘋果日前釋出iOS 16.1的第2個測試版，改善電池百分比的顯示方式，裡頭的電量色塊終於可以隨著百分比的增減而調整長短。（圖／聯合新聞網）

未來的iOS 16的電池百分比呈現方式有望改回「人類習慣的模式」囉！外媒報導，蘋果（Apple）日前釋出iOS 16.1的第2個測試（Beta）版，再次調整畫面右上角的電池百分比內容。

據《macrumors》報導，原本iOS 16的「電池百分比」調整成在電池圖示內可以數字方式顯示電量，但電池的色塊卻不像以前一樣，會隨著電量減少而變少，色塊反而仍然保持「填滿」狀態，像是98%的電量跟60%的電量色塊相同，讓不少使用者當下「難以理解」電池狀態，炮轟分不清楚「現在到底該不該充電」。

《聯合新聞網》實測，iOS 16若開啟「電量百分比」後，電量92%和40%的色塊皆相同（左），難以直覺發現「是否現在該充電」，反而傳統的電量顯示方式（右），透過電量色塊減少可迅速知道狀態。（圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》實測，iOS 16若開啟「電量百分比」後，電量92%和40%的色塊皆相同（左），難以直覺發現「是否現在該充電」，反而傳統的電量顯示方式（右），透過電量色塊減少可迅速知道狀態。（圖／聯合新聞網）

《聯合新聞網》實測，iOS 16若開啟「電量百分比」後，電量92%和40%的色塊皆相同（左），難以直覺發現「是否現在該充電」，反而傳統的電量顯示方式（右），透過電量色塊減少可迅速知道狀態。（圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》實測，iOS 16若開啟「電量百分比」後，電量92%和40%的色塊皆相同（左），難以直覺發現「是否現在該充電」，反而傳統的電量顯示方式（右），透過電量色塊減少可迅速知道狀態。（圖／聯合新聞網）

如今蘋果釋出iOS 16.1的第2個測試版，改善電池百分比的顯示方式，未來若啟用電池百分比，電池圖示除了有數字外，裡頭的電量色塊也會隨著百分比的多寡而調整長短，更能直覺地了解現在手機是否需要充電。而原本不支援該功能的iPhone 13 mini、iPhone 12 mini、iPhone XR和iPhone 11也確定可使用。

蘋果日前釋出iOS 16.1的第2個測試版，改善電池百分比的顯示方式，裡頭的電量色塊會隨著百分比的增減而調整長短。（翻攝自macrumors）
蘋果日前釋出iOS 16.1的第2個測試版，改善電池百分比的顯示方式，裡頭的電量色塊會隨著百分比的增減而調整長短。（翻攝自macrumors

外媒提到，該版本還會有以前類似的充電顯示方式，當你使用充電線或是無線充電時，會在鎖定畫面的時間上方短暫顯示電池百分比。

iOS 16.1的第2個測試版，在插入充電線或是無線充電後，鎖定畫面的時間上頭會短暫出現現在的電量。（翻攝自iSpeedtestOS）
iOS 16.1的第2個測試版，在插入充電線或是無線充電後，鎖定畫面的時間上頭會短暫出現現在的電量。（翻攝自iSpeedtestOS

不少網友得知iOS 16.1將把電池百分比調整後，大讚「非常適合不知道（電量）數字含義的人」、「終於回到舊的顯示方式」、「我（現在）禁用了電池百分比，但會在16.1（版本）時會重新打開。」也有人不解「為什麼一開始不做成這樣就好」，繞了一大圈又回到「人類習慣的模式」。

延伸閱讀

買iPhone 14 Pro Max不怕貴！實測「舊機換新機頻率」這樣做可賺2萬

三星粉「超心動」想換iPhone 14 Pro Max 網友見這2物成跳槽關鍵：不然就廢了

開箱影片／Sony Xperia 5 IV即時對焦輕鬆捕捉一瞬間 他讚單手好操作、保留3.5mm耳機孔

三星摺疊機摺痕是主要痛點？網友直搗2處才是「最在意」的購買關鍵

相關新聞

iPhone「電池百分比」不再反人類模式了！iOS 16.1電量色塊終於動起來

未來的iOS 16的電池百分比呈現方式有望改回「人類習慣的模式」囉！外媒報導，蘋果（Apple）日前釋出iOS 16.1的第2個測試（Beta）版，再次調整畫面右上角的電池百分比內容。

買iPhone 14 Pro Max不怕貴！實測「舊機換新機頻率」這樣做可賺2萬

拿到蘋果新手機iPhone 14系列相當興奮，那，舊手機好賣嗎？一名網友表示，今年不曉得是否受到平價版iPhone 14定位之影響，iPhone 13 Pro系列更保值，他在PTT二手版賣出的價格竟比蘋果官網舊換新多了1萬多。《聯合新聞網》也實測把2年前的iPhone手機賣給商家是否還擁有「好價錢」。

10月蘋果發表會真有M2版iPad Pro？羅技爆雷2款未發表新品

蘋果（Apple）9月發表完新品iPhone 14系列、Apple Watch系列及AirPods Pro 2後，外傳10月還會有第2場秋季發表會，可能推出第10代iPad、M2版iPad Pro等新產品。不過10月消息尚未證實，卻有業者意外露餡了。

realme 9i有5G版本了！換上天璣810處理器、電量仍有5000mAh

相比今年初在台推出的realme 9i僅支援4G連網功能，realme 9月21日宣佈接續推出支援5G連網功能的realme 9i 5G。

Intel推出容積僅2.5公升、搭載Arc A770M行動版顯示卡的NUC 12 Enthusiast迷你PC

Intel稍早宣佈推出搭載Arc A770M行動版顯示卡的NUC 12 Enthusiast迷你PC，代號則是「Serpent Canyon」。

小摩：蘋果2025年前 可能將四分之一iPhone生產移到印度

摩根大通（小摩）分析師21日表示，到了2025年，蘋果可能會在印度生產四分之一的iPhone，因為地緣政治緊張加劇和嚴格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。