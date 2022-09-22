iPhone「電池百分比」不再反人類模式了！iOS 16.1電量色塊終於動起來
未來的iOS 16的電池百分比呈現方式有望改回「人類習慣的模式」囉！外媒報導，蘋果（Apple）日前釋出iOS 16.1的第2個測試（Beta）版，再次調整畫面右上角的電池百分比內容。
據《macrumors》報導，原本iOS 16的「電池百分比」調整成在電池圖示內可以數字方式顯示電量，但電池的色塊卻不像以前一樣，會隨著電量減少而變少，色塊反而仍然保持「填滿」狀態，像是98%的電量跟60%的電量色塊相同，讓不少使用者當下「難以理解」電池狀態，炮轟分不清楚「現在到底該不該充電」。
如今蘋果釋出iOS 16.1的第2個測試版，改善電池百分比的顯示方式，未來若啟用電池百分比，電池圖示除了有數字外，裡頭的電量色塊也會隨著百分比的多寡而調整長短，更能直覺地了解現在手機是否需要充電。而原本不支援該功能的iPhone 13 mini、iPhone 12 mini、iPhone XR和iPhone 11也確定可使用。
外媒提到，該版本還會有以前類似的充電顯示方式，當你使用充電線或是無線充電時，會在鎖定畫面的時間上方短暫顯示電池百分比。
不少網友得知iOS 16.1將把電池百分比調整後，大讚「非常適合不知道（電量）數字含義的人」、「終於回到舊的顯示方式」、「我（現在）禁用了電池百分比，但會在16.1（版本）時會重新打開。」也有人不解「為什麼一開始不做成這樣就好」，繞了一大圈又回到「人類習慣的模式」。
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