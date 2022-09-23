他怨iOS 16天氣App像屎「下雨機率0%卻全身溼」 網超有感力推看這項最準確
想知道當天天氣資訊，除了透過電視新聞得知外，還會使用手機快速查詢。一名網友抱怨他將蘋果（Apple）iPhone升級iOS 16後，天氣App的預報都不準，直呼「iOS 16的天氣是屎吧」，引起不少網友共鳴，網友們紛紛推薦適合的天氣相關App。
一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版以「iOS 16的天氣是屎吧」為題表示，他將iPhone升級至iOS 16後，發現蘋果在iOS 16把台灣天氣氣象來源的「The Weather Channel」改為自家Apple Weather後，天氣預報就相當不準確，稱「上禮拜的0%下雨機率淋得我一身溼」，連帶影響Apple Watch所使用的新系統WatchOS 9.0之天氣App「也一起變成快樂錶」，讓他相當後悔，詢問有無系統降級的方法。
該文引起網友討論，不少網友完全不知天氣App的資料來源已改變，但抱怨「最近2～3個月降雨機率很不準，常常下雨了才更新會下雨。」、「真的超級爛」、「最近鎖定畫面小工具都是0」、「改的超爛、超不准，溫度總是高2度。」、「超有感，整天零趴，雨下超大也零趴。」、「空汙指標也沒數據」，也有人認為原本的天氣App一樣不準，「每次都害我被雨淋，天氣（App看）心酸。」
也因iOS 16提供的天氣App不太準確，就有網友推薦別款天氣App，「有關降雨機率，我暫時主要看Yahoo!氣象了。」「我只服中央氣象局App。」不少人推薦「中央氣象局W」及「落雨小幫手」App，他們還傳授小撇步，表示若要觀看「即時降雨狀況」，觀察「雷達回波」最為準確，「台灣大氣能力是世界一流」。
網友推薦看天氣的App：
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