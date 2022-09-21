買iPhone 14 Pro Max不怕貴！實測「舊機換新機頻率」這樣做可賺2萬
拿到蘋果新手機iPhone 14系列相當興奮，那，舊手機好賣嗎？一名網友表示，今年不曉得是否受到平價版iPhone 14定位之影響，iPhone 13 Pro系列更保值，他在PTT二手版賣出的價格竟比蘋果官網舊換新多了1萬多。《聯合新聞網》也實測把2年前的iPhone手機賣給商家是否還擁有「好價錢」。
1.蘋果官網
《聯合新聞網》先前曾報導，可以從蘋果官網或直營店的舊換新「Trade in」賣掉iPhone等蘋果產品，不過今（2022）年至今已第5度調整換購價，且會因容量、規格、使用程度，改變最終的換購價格。
2.PTT的「MacShop」版
第2種方法是到批踢踢（PTT）的「MacShop」版拋售二手iPhone，價格可以蘋果官網的換購價為基準點，或是各賣家Po出的價格再「微降」一點賣出，通常當天就有機會能「秒賣」，不過麻煩的地方在於需與買家討論時間及交易地點，遇到奧客的話更會花費許多時間。
一名年年都在賣舊手機的網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，今年不曉得是否受到平價版iPhone 14定位之影響，iPhone 13 Pro系列更保值。他稱蘋果官網的iPhone 13 Pro Max 256GB收購價落在1萬7600元，但在PTT「MacShop」版可以賣到3萬元，讓他直呼，「這個一萬多塊的價差，即使比較龜毛的買家我也能忍一下XD。」
《聯合新聞網》實際到「MacShop」版查詢，iPhone 13 Pro Max 256GB二手價落在2萬9000至3萬元間。
3.網路比價，再拿到店面賣：如神腦
現在不少店家與網站都提供網路鑑價舊機服務，可先參考自己的舊iPhone的殘值，再考慮是否要進行換購，有到府收購或拿到該店家賣出等2種方式。《聯合新聞網》也實測到店家換購是否真的有好價錢。
推薦可下載「手機醫生」App進行簡單的鑑價，《聯合新聞網》將2年前推出的iPhone 12 Pro Max 256GB進行鑑價，以神腦網站為例，手機正常使用無刮痕之情況下，收購價為1萬8400元，與蘋果官網提供的「最高價」1萬6500元已多了1900元，且蘋果最高價意即最高容量512GB為基準，以「手機醫生」App顯示蘋果官網的256GB收購價為1萬3200元，與神腦已差5200元。
《聯合新聞網》小編迎接全新iPhone 14 Pro Max 256GB（謎之音：被打），告別了iPhone 12 Pro Max 256GB，記得帶上原本的空盒和實機，帶到拿到神腦特約服務中心進行舊機鑑價回收。
可見店員細心地取出iPhone 12 Pro Max，先觀看機身、螢幕、背部是否有出現刮痕，再透過App檢測手機操作，如拍照功能、觸控螢幕邊緣、多點觸控、Wi-Fi、手電筒、電子羅盤、陀螺儀、相關感測器、臉部辨識及按鍵等進行一系列測試，是否有出現問題。
拿到1萬8400元現金
判定結果出爐！小編的iPhone 12 Pro Max未有明顯損傷、手機操作也沒有太大問題，與神腦網站提供的鑑定價格相同，回收價為1萬8400元，且讓人意外的，是實拿1萬8400元「現金」，並非蘋果直營店拿到同等值的Apple Store禮品卡，宛如「天上掉下來的禮物」一樣開心。
小提醒：
將iPhone舊機回收時，除了要清空手機資料外，記得也要關閉「尋找我的iPhone」功能，讓回收作業更能順利進行。
撇除掉在網路上鑑價、窗口排隊、提早在家清空手機資料、關閉「尋找我的iPhone」，在現場只等待了半小時內即完成所有服務，火速拿到1萬8400元現金，相當方便又快速。
最低12400元可買到最新iPhone
從網友與《聯合新聞網》實測結果可得知，iPhone系列其實相當保值，以iPhone 12 Pro Max 256GB及iPhone 13 Pro Max 256GB為例：
★iPhone 12 Pro Max 256GB
官網定價：4萬1400元2年後回收價（神腦）：1萬8400元2年實際支出：2萬3000元
購買iPhone 14 Pro Max 256GB
官網定價：4萬2400元換購價：2萬4000元（42,400-18,400）
★iPhone 13 Pro Max 256GB
官網定價：4萬400元1年後回收價（PTT）：3萬元1年後實際支出：1萬400元
購買iPhone 14 Pro Max 256GB
官網定價：4萬2400元換購價：1萬2400元（42,400-30,000）
若想保持「使用新手機」之狀態，每年或每2年透過換購或網路拋售賺差價後再以1萬多或2萬多元買到最新手機會是較為划算之方式。愛惜好自己的iPhone、為它穿上保護殼、貼上保護貼，就有更高的機會可以回收到好價格，可別再說買iPhone的人都是「盤子」囉。
📢 買到iPhone 14怎麼備份、轉移新手機2方法搞定！教你免費「暫時」擴增iCloud空間
📢 早起鳥兒快搶iPhone 14！他曝「這時間」奔蘋果官網火速買到直營店現貨
📢 iPhone下載iOS 16必玩這5樣！相簿上鎖、1秒去背出國去、鎖定畫面小工具、照片抓文字好好玩
📢 圖輯／全球瘋iPhone 14！他喊「蘋果找回夜排熱情」
📢 iPhone 14變貴！一表看14種機型價格、電池、功能 哪一款最划算
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言