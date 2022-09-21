買iPhone 14 Pro Max不怕貴！實測「舊機換新機頻率」這樣做可賺2萬

拿到蘋果新手機iPhone 14系列相當興奮，那，舊手機好賣嗎？一名網友表示，今年不曉得是否受到平價版iPhone 14定位之影響，iPhone 13 Pro系列更保值，他在PTT二手版賣出的價格竟比蘋果官網舊換新多了1萬多。《聯合新聞網》也實測把2年前的iPhone手機賣給商家是否還擁有「好價錢」。

1.蘋果官網

《聯合新聞網》先前曾報導，可以從蘋果官網或直營店的舊換新「Trade in」賣掉iPhone等蘋果產品，不過今（2022）年至今已第5度調整換購價，且會因容量、規格、使用程度，改變最終的換購價格。

蘋果官網「Trade in」換購方案好處是可以直接到直營店鑑價後，以舊換新價格買新手機。（翻攝自蘋果官網）

2.PTT的「MacShop」版

第2種方法是到批踢踢（PTT）的「MacShop」版拋售二手iPhone，價格可以蘋果官網的換購價為基準點，或是各賣家Po出的價格再「微降」一點賣出，通常當天就有機會能「秒賣」，不過麻煩的地方在於需與買家討論時間及交易地點，遇到奧客的話更會花費許多時間。

PTT的「MacShop」版常可見到網友拋棄iPhone等蘋果產品，有機會可以買到或賣到不錯價格。（翻攝自PTT）

一名年年都在賣舊手機的網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，今年不曉得是否受到平價版iPhone 14定位之影響，iPhone 13 Pro系列更保值。他稱蘋果官網的iPhone 13 Pro Max 256GB收購價落在1萬7600元，但在PTT「MacShop」版可以賣到3萬元，讓他直呼，「這個一萬多塊的價差，即使比較龜毛的買家我也能忍一下XD。」

《聯合新聞網》實際到「MacShop」版查詢，iPhone 13 Pro Max 256GB二手價落在2萬9000至3萬元間。

3.網路比價，再拿到店面賣：如神腦

現在不少店家與網站都提供網路鑑價舊機服務，可先參考自己的舊iPhone的殘值，再考慮是否要進行換購，有到府收購或拿到該店家賣出等2種方式。《聯合新聞網》也實測到店家換購是否真的有好價錢。

推薦可下載「手機醫生」App進行簡單的鑑價，《聯合新聞網》將2年前推出的iPhone 12 Pro Max 256GB進行鑑價，以神腦網站為例，手機正常使用無刮痕之情況下，收購價為1萬8400元，與蘋果官網提供的「最高價」1萬6500元已多了1900元，且蘋果最高價意即最高容量512GB為基準，以「手機醫生」App顯示蘋果官網的256GB收購價為1萬3200元，與神腦已差5200元。

想賣掉舊iPhone，除了可去蘋果直營店舊換新換，還能透過「手機醫生」App進行手機測試與查詢網路二手機回收價。（圖／聯合新聞網）

以神腦為例，神腦網路鑑價iPhone 12 Pro Max 256GB為18400元，蘋果線上官網換購價為13200元，差距5200元。（圖／聯合新聞網）

《聯合新聞網》小編迎接全新iPhone 14 Pro Max 256GB（謎之音：被打），告別了iPhone 12 Pro Max 256GB，記得帶上原本的空盒和實機，帶到拿到神腦特約服務中心進行舊機鑑價回收。

記得帶舊手機回收時，除了手機本身外，原本的盒子建議也一併帶去處理。圖為iPhone 12 Pro Max。（圖／聯合新聞網）

可見店員細心地取出iPhone 12 Pro Max，先觀看機身、螢幕、背部是否有出現刮痕，再透過App檢測手機操作，如拍照功能、觸控螢幕邊緣、多點觸控、Wi-Fi、手電筒、電子羅盤、陀螺儀、相關感測器、臉部辨識及按鍵等進行一系列測試，是否有出現問題。

拿到1萬8400元現金

判定結果出爐！小編的iPhone 12 Pro Max未有明顯損傷、手機操作也沒有太大問題，與神腦網站提供的鑑定價格相同，回收價為1萬8400元，且讓人意外的，是實拿1萬8400元「現金」，並非蘋果直營店拿到同等值的Apple Store禮品卡，宛如「天上掉下來的禮物」一樣開心。

小提醒： 將iPhone舊機回收時，除了要清空手機資料外，記得也要關閉「尋找我的iPhone」功能，讓回收作業更能順利進行。

《聯合新聞網》將iPhone 12 Pro Max 256GB帶去神腦店面回收，因保持良好無刮痕，二手回收價為18400元，並能直接拿到現金。（圖／聯合新聞網）

撇除掉在網路上鑑價、窗口排隊、提早在家清空手機資料、關閉「尋找我的iPhone」，在現場只等待了半小時內即完成所有服務，火速拿到1萬8400元現金，相當方便又快速。

雖然iPhone 14 Pro Max 256GB定價42400元，但因舊手機回收價為18400元，其實總共只花費24000元就買到新iPhone，相當划算。（圖／聯合新聞網）

最低12400元可買到最新iPhone

從網友與《聯合新聞網》實測結果可得知，iPhone系列其實相當保值，以iPhone 12 Pro Max 256GB及iPhone 13 Pro Max 256GB為例：

★iPhone 12 Pro Max 256GB 官網定價：4萬1400元2年後回收價（神腦）：1萬8400元2年實際支出：2萬3000元 購買iPhone 14 Pro Max 256GB 官網定價：4萬2400元換購價：2萬4000元（42,400-18,400）

★iPhone 13 Pro Max 256GB 官網定價：4萬400元1年後回收價（PTT）：3萬元1年後實際支出：1萬400元 購買iPhone 14 Pro Max 256GB 官網定價：4萬2400元換購價：1萬2400元（42,400-30,000）

若想保持「使用新手機」之狀態，每年或每2年透過換購或網路拋售賺差價後再以1萬多或2萬多元買到最新手機會是較為划算之方式。愛惜好自己的iPhone、為它穿上保護殼、貼上保護貼，就有更高的機會可以回收到好價格，可別再說買iPhone的人都是「盤子」囉。

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