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買iPhone 14 Pro Max不怕貴！實測「舊機換新機頻率」這樣做可賺2萬

聯合新聞網／ 綜合整理
《聯合新聞網》實測「這樣賣iPhone」可以讓新機更便宜。（圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》實測「這樣賣iPhone」可以讓新機更便宜。（圖／聯合新聞網）

拿到蘋果新手機iPhone 14系列相當興奮，那，舊手機好賣嗎？一名網友表示，今年不曉得是否受到平價版iPhone 14定位之影響，iPhone 13 Pro系列更保值，他在PTT二手版賣出的價格竟比蘋果官網舊換新多了1萬多。《聯合新聞網》也實測把2年前的iPhone手機賣給商家是否還擁有「好價錢」。


1.蘋果官網

《聯合新聞網》先前曾報導，可以從蘋果官網或直營店的舊換新「Trade in」賣掉iPhone等蘋果產品，不過今（2022）年至今已第5度調整換購價，且會因容量、規格、使用程度，改變最終的換購價格。

蘋果官網「Trade in」換購方案好處是可以直接到直營店鑑價後，以舊換新價格買新手機。（翻攝自蘋果官網）
蘋果官網「Trade in」換購方案好處是可以直接到直營店鑑價後，以舊換新價格買新手機。（翻攝自蘋果官網）

2.PTT的「MacShop」版

第2種方法是到批踢踢（PTT）的「MacShop」版拋售二手iPhone，價格可以蘋果官網的換購價為基準點，或是各賣家Po出的價格再「微降」一點賣出，通常當天就有機會能「秒賣」，不過麻煩的地方在於需與買家討論時間及交易地點，遇到奧客的話更會花費許多時間。

PTT的「MacShop」版常可見到網友拋棄iPhone等蘋果產品，有機會可以買到或賣到不錯價格。（翻攝自PTT）
PTT的「MacShop」版常可見到網友拋棄iPhone等蘋果產品，有機會可以買到或賣到不錯價格。（翻攝自PTT）

一名年年都在賣舊手機的網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，今年不曉得是否受到平價版iPhone 14定位之影響，iPhone 13 Pro系列更保值。他稱蘋果官網的iPhone 13 Pro Max 256GB收購價落在1萬7600元，但在PTT「MacShop」版可以賣到3萬元，讓他直呼，「這個一萬多塊的價差，即使比較龜毛的買家我也能忍一下XD。」

《聯合新聞網》實際到「MacShop」版查詢，iPhone 13 Pro Max 256GB二手價落在2萬9000至3萬元間。

3.網路比價，再拿到店面賣：如神腦

現在不少店家與網站都提供網路鑑價舊機服務，可先參考自己的舊iPhone的殘值，再考慮是否要進行換購，有到府收購或拿到該店家賣出等2種方式。《聯合新聞網》也實測到店家換購是否真的有好價錢。

推薦可下載「手機醫生」App進行簡單的鑑價，《聯合新聞網》將2年前推出的iPhone 12 Pro Max 256GB進行鑑價，以神腦網站為例，手機正常使用無刮痕之情況下，收購價為1萬8400元，與蘋果官網提供的「最高價」1萬6500元已多了1900元，且蘋果最高價意即最高容量512GB為基準，以「手機醫生」App顯示蘋果官網的256GB收購價為1萬3200元，與神腦已差5200元。

想賣掉舊iPhone，除了可去蘋果直營店舊換新換，還能透過「手機醫生」App進行手機測試與查詢網路二手機回收價。（圖／聯合新聞網）
想賣掉舊iPhone，除了可去蘋果直營店舊換新換，還能透過「手機醫生」App進行手機測試與查詢網路二手機回收價。（圖／聯合新聞網）

以神腦為例，神腦網路鑑價iPhone 12 Pro Max 256GB為18400元，蘋果線上官網換購價為13200元，差距5200元。（圖／聯合新聞網）
以神腦為例，神腦網路鑑價iPhone 12 Pro Max 256GB為18400元，蘋果線上官網換購價為13200元，差距5200元。（圖／聯合新聞網）


《聯合新聞網》小編迎接全新iPhone 14 Pro Max 256GB（謎之音：被打），告別了iPhone 12 Pro Max 256GB，記得帶上原本的空盒和實機，帶到拿到神腦特約服務中心進行舊機鑑價回收。

記得帶舊手機回收時，除了手機本身外，原本的盒子建議也一併帶去處理。圖為iPhone 12 Pro Max。（圖／聯合新聞網）
記得帶舊手機回收時，除了手機本身外，原本的盒子建議也一併帶去處理。圖為iPhone 12 Pro Max。（圖／聯合新聞網）

可見店員細心地取出iPhone 12 Pro Max，先觀看機身、螢幕、背部是否有出現刮痕，再透過App檢測手機操作，如拍照功能、觸控螢幕邊緣、多點觸控、Wi-Fi、手電筒、電子羅盤、陀螺儀、相關感測器、臉部辨識及按鍵等進行一系列測試，是否有出現問題。

拿到1萬8400元現金

判定結果出爐！小編的iPhone 12 Pro Max未有明顯損傷、手機操作也沒有太大問題，與神腦網站提供的鑑定價格相同，回收價為1萬8400元，且讓人意外的，是實拿1萬8400元「現金」，並非蘋果直營店拿到同等值的Apple Store禮品卡，宛如「天上掉下來的禮物」一樣開心。

小提醒：

將iPhone舊機回收時，除了要清空手機資料外，記得也要關閉「尋找我的iPhone」功能，讓回收作業更能順利進行。

《聯合新聞網》將iPhone 12 Pro Max 256GB帶去神腦店面回收，因保持良好無刮痕，二手回收價為18400元，並能直接拿到現金。（圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》將iPhone 12 Pro Max 256GB帶去神腦店面回收，因保持良好無刮痕，二手回收價為18400元，並能直接拿到現金。（圖／聯合新聞網）


撇除掉在網路上鑑價、窗口排隊、提早在家清空手機資料、關閉「尋找我的iPhone」，在現場只等待了半小時內即完成所有服務，火速拿到1萬8400元現金，相當方便又快速。


雖然iPhone 14 Pro Max 256GB定價42400元，但因舊手機回收價為18400元，其實總共只花費24000元就買到新iPhone，相當划算。（圖／聯合新聞網）
雖然iPhone 14 Pro Max 256GB定價42400元，但因舊手機回收價為18400元，其實總共只花費24000元就買到新iPhone，相當划算。（圖／聯合新聞網）

最低12400元可買到最新iPhone

從網友與《聯合新聞網》實測結果可得知，iPhone系列其實相當保值，以iPhone 12 Pro Max 256GB及iPhone 13 Pro Max 256GB為例：

★iPhone 12 Pro Max 256GB

官網定價：4萬1400元
2年後回收價（神腦）：1萬8400元
2年實際支出：2萬3000元

購買iPhone 14 Pro Max 256GB

官網定價：4萬2400元
換購價：2萬4000元（42,400-18,400）

★iPhone 13 Pro Max 256GB

官網定價：4萬400元
1年後回收價（PTT）：3萬元
1年後實際支出：1萬400元

購買iPhone 14 Pro Max 256GB

官網定價：4萬2400元
換購價：1萬2400元（42,400-30,000）

若想保持「使用新手機」之狀態，每年或每2年透過換購或網路拋售賺差價後再以1萬多或2萬多元買到最新手機會是較為划算之方式。愛惜好自己的iPhone、為它穿上保護殼、貼上保護貼，就有更高的機會可以回收到好價格，可別再說買iPhone的人都是「盤子」囉。

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