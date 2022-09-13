iPhone 14引蘋果「Trade In」舊換新再跳水！12 Pro降最多、這款賣掉賺1400元

蘋果（Apple）的iPhone 14系列將在本周五（9月16日）開賣，iPhone舊機換購價勢必再跳水！蘋果官網舊換新「Trade In換購方案」日前第5度調整換購價格，《聯合新聞網》為你整理最近3次的調價幅度，iPhone 6s、Apple Watch 3確定說再見，iPad其中一款還讓果粉「賺更多」。

蘋果舊換新「Trade In換購方案」今年已第5度調整36樣蘋果產品價格。以iPhone為例，此次加入iPhone 13系列，其中iPhone 13 Pro Max最高換購價為2萬1800元，以最頂規1TB版的iPhone 13 Pro Max定價為5萬4400元，1年後少了3萬2600元。而iPhone 6s、iPhone 6s Plus確定不在換購名單內。

蘋果「Trade In」換購方案，iPhone換購價之三次價格變化。（製圖／聯合新聞網）

iPhone 12 Pro 3次少4500元

《聯合新聞網》比對最近3次調價幅度，掉價最大的是iPhone 12 Pro，5月時還能換得1萬8500元，7月掉至1萬5300元，現在最新價格剩1萬4000元，3次下來少了4500元；但若跟「前一次」比較，則是iPhone 12 Pro Max掉最多，從7月的1萬8500元換購價，變成1萬6500元，降了2000元。

iPhone 12 Pro系列。（翻攝自蘋果官網）

Apple Watch 6 少了2200元

蘋果「Trade In」換購方案，Apple Watch換購價之三次價格變化。（製圖／聯合新聞網）

Apple Watch系列將推出Apple Watch 8、Apple Watch Ultra及第2代Apple Watch SE。Apple Watch 3此次未列入換購名單，Apple Watch 6歷經3次調降換購價，少了2200元，目前只剩3700元。

Apple Watch 6。（翻攝自蘋果官網）

賣掉iPad Mini多了1400元

蘋果「Trade In」換購方案，iPad換購價之三次價格變化。（製圖／聯合新聞網）

雖然9月蘋果發表會未推出新iPad和新Mac系列，不過也悄悄調降其價格，惟獨iPad mini系列「不降反升」，最新3次換購價格，從6400元降到5400元，再升回6800元，3次換購價增加了400元，但跟前一次5400元相比，最高換購價竟多了1400元，算是極大的小確幸。而其他iPad系列3次調價幅度約少了1700至2300元。

iPad mini系列在這次換購價不降反升。圖為iPad mini 6。（翻攝自蘋果官網）

Mac Pro 三次換購價降了28k

蘋果「Trade In」換購方案，Mac換購價之三次價格變化。（製圖／聯合新聞網）

Mac部分，則以Mac Pro掉最大，3次共降了2萬8000元，與前次換購價4萬9100元相比，這次只剩3萬4400元，也少了1萬4700元；MacBook Pro、iMac、iMac Pro三次調價幅度也少了1萬200元至1萬4500元間。

Mac Pro。（翻攝自蘋果官網）

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