iPhone 14引蘋果「Trade In」舊換新再跳水！12 Pro降最多、這款賣掉賺1400元
蘋果（Apple）的iPhone 14系列將在本周五（9月16日）開賣，iPhone舊機換購價勢必再跳水！蘋果官網舊換新「Trade In換購方案」日前第5度調整換購價格，《聯合新聞網》為你整理最近3次的調價幅度，iPhone 6s、Apple Watch 3確定說再見，iPad其中一款還讓果粉「賺更多」。
蘋果舊換新「Trade In換購方案」今年已第5度調整36樣蘋果產品價格。以iPhone為例，此次加入iPhone 13系列，其中iPhone 13 Pro Max最高換購價為2萬1800元，以最頂規1TB版的iPhone 13 Pro Max定價為5萬4400元，1年後少了3萬2600元。而iPhone 6s、iPhone 6s Plus確定不在換購名單內。
iPhone 12 Pro 3次少4500元
《聯合新聞網》比對最近3次調價幅度，掉價最大的是iPhone 12 Pro，5月時還能換得1萬8500元，7月掉至1萬5300元，現在最新價格剩1萬4000元，3次下來少了4500元；但若跟「前一次」比較，則是iPhone 12 Pro Max掉最多，從7月的1萬8500元換購價，變成1萬6500元，降了2000元。
Apple Watch 6 少了2200元
Apple Watch系列將推出Apple Watch 8、Apple Watch Ultra及第2代Apple Watch SE。Apple Watch 3此次未列入換購名單，Apple Watch 6歷經3次調降換購價，少了2200元，目前只剩3700元。
賣掉iPad Mini多了1400元
雖然9月蘋果發表會未推出新iPad和新Mac系列，不過也悄悄調降其價格，惟獨iPad mini系列「不降反升」，最新3次換購價格，從6400元降到5400元，再升回6800元，3次換購價增加了400元，但跟前一次5400元相比，最高換購價竟多了1400元，算是極大的小確幸。而其他iPad系列3次調價幅度約少了1700至2300元。
Mac Pro 三次換購價降了28k
Mac部分，則以Mac Pro掉最大，3次共降了2萬8000元，與前次換購價4萬9100元相比，這次只剩3萬4400元，也少了1萬4700元；MacBook Pro、iMac、iMac Pro三次調價幅度也少了1萬200元至1萬4500元間。
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