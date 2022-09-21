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3萬張清涼照「一張不刪」！正妹換iPhone 14賣二手機 飆34萬天價

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國網紅有意賣出手上的iPhone 12 Pro Max，更標榜「性感照一張不刪」，沒想到有人開出34萬的天價收購。圖／取自Instagram@qanan_kanokyada
泰國網紅有意賣出手上的iPhone 12 Pro Max，更標榜「性感照一張不刪」，沒想到有人開出34萬的天價收購。圖／取自Instagram@qanan_kanokyada

蘋果iPhone14系列上市再掀轟動，許多果粉甘願排隊等上好幾小時，就是為了搶在第一時間入手新機。然而，泰國卻有一批人不要最新款iPhone，反而瘋搶二手的iPhone 12 Pro Max，甚至一度喊到40萬泰銖（約新台幣34萬元）的天價。原來這支二手iPhone並不普通，它的上一個主人正是知名網紅Qanan Kanokyada，手機裡存有近3萬張清涼照，「一張不刪」立刻引發話題。

根據外國媒體《Thaiger》報導，泰國網紅Qanan Kanokyada最近剛下單買了一支iPhone 14 Pro Max 128GB，為了降低購機成本，她決定將手中的二手iPhone 12 Pro Max賣出，更在臉書貼文寫道，「賣iPhone 12 Pro Max買iPhone 14，裡面有我的照片和影片，價錢可以商量」，沒想到一則貼文竟掀起轟動。

拍賣貼文曝光後，一票人爭先競標，光貼文就湧入6.9萬人按讚、超過3100則留言，更有一名粉絲開出40萬泰銖的高價，積極爭取得標機會，但Qanan Kanokyada目前尚未同意該筆交易。

據悉，Qanan Kanokyada的手機裡存有近3萬清涼照、4000則火辣影片，螢幕鎖頻畫面則放了張比基尼合照。Qanan Kanokyada更公開表示，自己不會刪掉任何一張照片或影片，身為公眾人物，她不時在社群媒體分享性感照，完全不擔心會有外流的問題。

Qanan Kanokyada是泰國知名人氣網紅，光是Instagram就擁有50萬人追蹤，她也時常分享清涼生活照，讓粉絲們大飽眼福。過去，Qanan Kanokyada曾以一系列「豬肉攤合照」掀起話題，當時照片也被分享到臉書社團「爆廢公社公開版」，立刻引發台灣網友熱烈討論。

泰國網紅Qanan Kanokyada在市場拍攝的一系列照片曾引發轟動。圖／取自Instagram@qanan_kanokyada
泰國網紅Qanan Kanokyada在市場拍攝的一系列照片曾引發轟動。圖／取自Instagram@qanan_kanokyada

iPhone 14 Pro Max iPhone 12 Pro Max 泰國 網紅 正妹 Instagram 比基尼

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