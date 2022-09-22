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蘋果iPhone 14發售…他乖乖在101直營店排隊退貨遭拒 氣炸規則大變引網友舌戰

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果9月16日發售iPhone 14系列等新品，世界各地的果粉紛紛到蘋果直營店開心取貨。示意圖，圖與本文無關。（翻攝自蘋果官網）
蘋果9月16日發售iPhone 14系列等新品，世界各地的果粉紛紛到蘋果直營店開心取貨。示意圖，圖與本文無關。（翻攝自蘋果官網）

在蘋果（Apple）官網購買蘋果產品的好處可享有14天鑑賞期，在符合Apple銷售及退款政策下，若不滿意購買的產品，可在14天內在官網或至蘋果直營店申請退貨，相當便利。不過就有一名網友赴蘋果直營店退貨「聰穎保護蓋」卻吃了悶虧，引起網友正反論戰。

他遵循2種退貨方式

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，在官網購買了iPad第9代（iPad 9）及聰穎保護蓋要送給媽媽，但發現媽媽的使用習慣不適合用聰穎保護蓋，查詢了相關退貨方式，一種為官網申請退貨，請物流來收件，另一種為親自去蘋果直營店退貨。該名網友採取後者赴台北101的蘋果直營店退貨。

一名網友到台北101蘋果直營店想退貨，遵守店員指示到排隊區排隊，沒想到最後因「新品上市期間」不接受其他業務遭拒絕退貨，讓他相當不滿意。圖為台北101蘋果直營店，示意圖，圖與本文無關。（圖／聯合新聞網攝）
一名網友到台北101蘋果直營店想退貨，遵守店員指示到排隊區排隊，沒想到最後因「新品上市期間」不接受其他業務遭拒絕退貨，讓他相當不滿意。圖為台北101蘋果直營店，示意圖，圖與本文無關。（圖／聯合新聞網攝）

他一開始向店門口的店員詢問退貨事宜，該名店員請他到指定區域排隊退貨，沒想到前往該區域時，另一名店員卻稱「今天沒辦法退，看你要請物流收還是來電預約。」讓他向店員理論「Apple官網資訊告訴我最快速的方法就是來直營（店）」，不解為何因為新品iPhone 14系列發售就不讓辦理其他業務。

客服：可以現場退 隨後稱「以現場為主」

隨後他在現場打給蘋果0800客服，客服起初表示「可以現場退」，但經該名網友表達「現場店員不給退貨後」，隨即改口「可能是因為新品發售的關係，所以還是以現場的客服人員為主。」頻頻致歉，也釋出善意願意幫該名網友電話預約物流收貨，他雖不滿不能「現場退貨」，但也只能作罷，改由朋友協助幫忙請物流來收取退貨商品。

當天沒公告 網酸：當蘋果顧客還要隨機應變

該文掀起兩派網友互戰，力挺蘋果派的網友認為，蘋果一直以來在新品發售期間，真的只接受預購產品的用戶入場，「這不是早就知道的嗎」、「奧客」、「記得就是跟取機的人排隊處理的」、「都說不能退了是在盧啥」，也有人分享到現場取貨後，也能順便退款「多買的錶帶」。

蘋果官網的退貨政策也提到「你可以隨時將商品退回至Apple直營店，將有Apple專員協助你辦理退貨。」（翻攝自蘋果官網）
蘋果官網的退貨政策也提到「你可以隨時將商品退回至Apple直營店，將有Apple專員協助你辦理退貨。」（翻攝自蘋果官網）

力挺原Po的網友認為蘋果店員請顧客排隊卻又不給退貨感到不解，「不然你就一開始直接拒絕，是我也不能接受。」、「可以指派一個機動人員，又服務新品又可以應付意外狀況也很好啊。」、「現場挪不出人來服務真的很不合理」、「怎麼看都是內部溝通問題為什麼要怪消費者。」、「沒公告是公司疏失，跑一趟成本誰負責？」還酸「想當蘋果的顧客都還得隨機應變，官網訊息連參考都沒辦法。」

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