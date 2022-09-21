三星摺疊機摺痕是主要痛點？網友直搗2處才是「最在意」的購買關鍵

安卓手機龍頭三星（Samsung）推出摺疊手機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4引起不少話題，但摺痕問題一直是該機的痛點之一。就有YouTuber指出，「摺痕就像是摺疊機的印記」，因為它而不買三星，就如同有動態島、瀏海螢幕就不買iPhone的道理一樣，認為網友一直酸Galaxy Z Fold4摺痕問題是個「假議題」，真正在意的其實是別項。

Galaxy Z Fold4續航、性能都增強

YouTube頻道「科技狗 3C Dog」日前開箱Galaxy Z Fold4、並在PTT的Mobilecomm版表示，Galaxy Z Fold4外在造型改動不太明顯，但因配備Snapdragon 8+ Gen 1，能感受與前代不同之差異，達到了續航增加、性能增加、溫控增強的特性。

他讚賞Galaxy Z Fold4螢幕使用最頂的Dynamic AMOLED 2X，在呈現上相當優秀。而大家在意的摺痕問題，在實際玩遊戲時，打開螢幕正面之摺痕不會太明顯，側邊看就有摺痕反光之問題。他認為摺痕並非是大家在意的部分，真正在意的其他是別項關鍵。

Galaxy Z Fold4在展開正面時，摺痕不太明顯，需要轉向側一點時，摺痕部分會有些反光。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

售後服務「很謎樣」

他舉例Galaxy Z Fold4的售後服務也相當「謎樣」，詢問客服該機人為損壞的螢幕維修價格，對方回應「不清楚要問維修人員」，但官網卻能明列出其他機種的螢幕維修費用，但沒列出Galaxy Z Fold4螢幕維修價格，讓他有些一頭霧水。

定價太高 成為購買關鍵

該文引起網友討論與共鳴，除了神秘的維修制度外，認為「真議題是價格，沒有賣不出去的產品，只有賣不出去的價格。」據三星官網顯示，Galaxy Z Fold4的12GB+256GB定價為5萬6888元、12GB+256GB為6萬888元、12GB+1TB為6萬7888元，讓網友直呼，「（若賣）20K就會大賣了，摺痕也會被接受。」、「價錢真的是問題，35K就一堆人買了，問題是現在只有小米在一般消費者的區間。」

但也有網友不認同原Po說法，認為「我下一隻可能買S23U，但絕對不會買Fold4，摺痕對我就是關鍵。」、「這篇關（蘋果）動態島什麼事。」

Galaxy Z Fold4在拍照切換模式時都相當順唱。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

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