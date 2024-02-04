年度現象02：國家語言發展法推行 補助母語創作

【撰文／田育志】

2023年1月3日，文化部依據《國家語言發展法》第14條：「政府得補助、獎勵法人及民間團體推廣國家語言」，訂定《文化部語言友善環境及創作應用與推廣補助作業要點》，為面臨傳承危機的國家語言，增加學習管道與使用機會。

再把時間軸往回拉一些，2020年文化部辦理「面臨傳承危機國家語言調查」，發現除了華語外的語言復振工作已刻不容緩。隔年（2021）7至10月，邀集教育部、原民會與客委會共同召開首次國家語言發展會議，隨後行政院出馬邀集相關部會多次研商，最終在2022年7月15日，核定由文化部、教育部、原民會與客委會共同提出的「國家語言整體發展方案（111年-115年）」，預計在5年間投入321億經費，支持面臨傳承危機國家語言的各項復振與發展。

在面臨傳承危機的國家語言中，將優先推動5項語言，分別是由原民會主責的台灣原住民族語、由客委會主責的台灣客語，以及由文化部主責的台灣台語、馬祖語和台灣手語。至於教育部，則負責推動整體國家語言的教育相關業務。

文化部除了在2023年初訂定補助作業辦法外，同年5月18日以主責的台語復振業務為基礎，並延續「國家語言整體發展方案」中所提出的改善措施之一：「提升年輕人使用意識及動機」，再訂定「鼓勵表演藝術台語主流化計畫」補助方案，舉凡演出內容使用台語發音部分之比例應達50%以上的表演提案，若通過申請，原則將補助計畫80%總經費。此計畫不僅聚焦在表演藝術使用台語的製作與演出，也將受眾界定在15歲以下的兒童及青少年，希望將台語使用融入孩童的日常生活。

8月29日，文化部長史哲出席「表演藝術台語主流化：鬥陣來看戲 做伙講台語」宣傳記者會，會中表明文化部偕同56組表演藝術團隊推動國家語言傳承，將從8月至12月在全台各地演出200場次以上的節目。史哲並強調，說台語不是中南部的事、不是中下階層事、更不是中高齡的事，期望說台語能「克服三中」，達到傳承目的。

文化部領頭推動，相關表演藝術單位陸續有相應行動。在文化部指導下，國立傳統藝術中心3月初首次規劃辦理全國性傳統戲曲競賽「歌仔上青—2023全國歌仔戲比賽」，以歌仔戲為主題，鼓勵青年學生與民間各界積極參與，同時發揚傳統戲曲與國家語言的內涵及重要性。

另外，致力於傳播法律新聞及知識普及性的「法律白話文運動」，在文化部補助的「藝文無礙：給所有人的文化平權之路」第二場實體活動中，邀請以阿美族與創作獲得金曲獎年度歌曲獎項肯定的舒米恩、與擅長用母語越語結合華語和台語創作的歌手桃子A1J，以「母親的舌：表演者的語言使用與作品的語言隔閡」為題，分享使用母語創作的心路歷程，以及對未來台灣多元語言創作環境的展望。

當然，原民會、客委會與教育部，也都在各自領域中，透過舉辦課程、營隊、比賽、表演等方式，增加民眾在藝文活動中接觸語言的機會。但語言的復振與傳承需要長遠累積，在5年的「國家語言整體發展方案」下能有多少成效，還有待更多時間與實力的觀察。