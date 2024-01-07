年度人物PAR PEOPLE OF THE YEAR 2023：崔台鎬 勇於挑戰類型 成為最具存在感的劇場角色

【撰文／本刊編輯部】

曾被譽為「極具存在感的綠葉」的崔台鎬，原因是每回演出未必是主角，但在舞台上恰如其分的存在感，卻令人印象深刻。（註）不過，他在近年的劇場演出中愈來愈展現出他的不可取代——從小劇場到大劇院，從實驗性到商業性，在挑戰不同表演類型的同時，穩定輸出表演能量，且形塑出截然不同的角色形象；躍升主角的同時，早已體現自身作為演員的價值，成為多位導演、劇團的御用演員，諸如人力飛行劇團、台南人劇團等。除演員之外，崔台鎬也維持創作能量，導演、文本發展、表演指導等都讓他在台灣劇場有舉足輕重的位置，期待他持續開發自身，繼續成為最具存在感的「劇場角色」。

注目焦點一：

崔台鎬可以說是台灣近年最活躍的劇場演員之一。不只是從綠葉躍升成多部作品的主角，與不同導演、編劇、演員合作下，開發更多元的角色詮釋；更重要的是有諸多粉絲追逐他的劇場作品，引導觀眾能夠進入不同的劇場類型，感受到相異的劇場能量。2021年的《感傷旅行（kanshooryokoo）—當你前往南方我漫長的憂鬱變成一座用遺忘構成的西伯利亞》獲得第20屆台新藝術獎年度大獎，可視為里程碑後，更在2022年挑戰《仲夏夜汁夢》，擄獲不少粉絲，而2023年的崔台鎬則在《鯨之嶋》、《泰特斯》、《Reality No-Show》等作中表現亮眼，體現他能駕馭不同規格劇場的能力。

注目焦點二：

2023年的崔台鎬，更展現他在表演類型的多元性。除近年多所挑戰的音樂劇外，《鯨之嶋》在音樂、操偶、面具等方面的運用，更憑藉崔台鎬的駕馭技巧，能夠在複雜的元素裡穩定推動自己的表演魅力；在導演李銘宸與多位演員共同發展的《百葉》中，崔台鎬轉譯出自己的身體能量，產生與其他劇場作品截然不同的演員型態。他對於自身的積極開發與勇於挑戰，可預期他作為演員的未來可能。

注目焦點三：

當我們以「演員」認識崔台鎬的同時，他其實早已不被這個身分所限。除過去早已穩定輸出創作能量，擔任不同作品的編導、排練指導等，2023年的崔台鎬仍在大量的表演作品裡，不停歇這樣的創作角色，包含《小王子》音樂劇的執行導演、北藝大《海鷗》的表演指導等，他在2024年也預計會持續維持這樣的多工身分，借用他在演員方面的積累，更加多元開發自身在劇場的創作位置，替台灣劇場持續注入屬於崔台鎬的獨特性與重要性。

註：陶維均：〈劇場演員 崔台鎬：極具存在感的綠葉 自認無聊的老靈魂〉，《PAR表演藝術》第302期（2018年2月），頁86-87。