年度人物PAR PEOPLE OF THE YEAR 2023：米雪 持續深造技藝 打造更精采的一人千面

【撰文／本刊編輯部】

米雪，是台灣頗具知名度的歌仔戲演員、導演與編劇。出身於歌仔戲世家（新協興歌劇團），後加入秀琴歌劇團，成為劇團的黃金三角之一。被譽為「編導才女」的她，成名甚早，粉絲無數，更是不可多得的生、旦、丑兼演的表演者，角色切換自如，表演豐滿且聲音充滿情感與彈性。可貴的是，不滿足於個人的技藝水準與知名度，於2021年正式拜師小咪及王金櫻兩位藝師，追求更深厚、更細膩的歌仔戲表演，並且開發自身更多元的演員面向，以歌仔戲傳承為己任，將個人表演、創作生涯推向另一個高峰。

注目焦點一：

秀琴歌劇團於2023年推出《鳳凰變》，不僅是臺灣戲曲中心該年度的旗艦製作，更是劇團自《安平追想曲》之後規格、編制最大的創作，藉由台灣歷史中的重要一頁，透過女性視角，重新以當代歌仔戲劇場的方式來詮釋歷史與文學，接合精緻藝術、大眾通俗的表現。米雪於其中擔綱「董太夫人」一角，充分詮釋出女人在時代洪流下的無奈與堅強、宏觀與自私，替鄭氏王朝的歷史提供另種陰性視角，突顯女性人物的重要性。

注目焦點二：

早已成名的米雪，近年拜小咪及王金櫻兩位藝師為師，並潛心修藝、兢兢業業、孜孜不倦，藉此打磨更為精緻、細膩的表演身段與唱腔詮釋。已有資歷的演員願意繼續進修，甚至是拜師，實屬不易，特別是在民戲、藝文場公演等演出活動塞滿行程的歌仔戲團隊裡，米雪更加體現她為追求更高技藝的渴求，以及實際作為，並已在她近期的演出裡看見更高一層的表演狀態。特別是她以王金櫻修編賣藥團歌仔冊的《油罈記》（2022），首度入圍第34屆傳藝金曲獎「最佳演員獎」，可見她現階段成就再次被肯定的證明。

注目焦點三：

米雪在2023年的演出，除《鳳凰變》外，亦參與雞屎藤舞蹈劇場《他們的生活 In ê Sing-ua̍h》、古路歌仔戲《白賊七》等演出，既展現她遊走於不同演出形式的能力，更呈現她擁有截然不同的行當、角色詮釋與魅力。米雪所參與的演出，不一定擔綱主角，卻往往可在出場時獲得注目，讓自己隨時都能夠成為整齣戲最耀眼的角色，並豐富作品的精采度。期待未來，米雪能在演出的打磨裡，繼續打造更豐滿、多元的「一人千面」。