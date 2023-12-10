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法魯克．喬迪里：提防名為「亞洲」的標籤陷阱

聯合新聞網／ PAR表演藝術雜誌
製作人法魯克．喬迪里 （Maya Almeida Araujo／攝；國家兩廳院／提供）
製作人法魯克．喬迪里 （Maya Almeida Araujo／攝；國家兩廳院／提供）

【撰文／白斐嵐】

亞洲是什麼？是地理位置？是種族？還是文化背景？對製作人法魯克．喬迪里而言，「亞洲」是危險的標籤陷阱，讓我們陷入東西方抑或歐亞文化的對立，忽略「亞洲」一詞涵蓋的廣大面向與細微個體差異，在亟欲與西方抗衡的焦慮中，作繭自縛。

身為成長於英國社會的巴基斯坦移民，法魯克對亞洲之稱，有更矛盾卻又真實的理解。他更想知道：「當我們談論亞洲時，我們在尋找什麼？背後的真正動機又是什麼？」我們是否被西方宰制太久，試圖要從亞洲尋求反制之道？抑或，亞洲是否代表了另一種之於西方眼光的認同？

的確，我們不可否認亞洲各國文化也存在著某些共通處，如法魯克舉例說明的「身體智慧」（physical intelligence），深植於亞洲文化中的身體傳統，流動之中帶有種沉靜，自然而然也會表現在舞蹈語彙中。「但同時，我們也可以看見那些和傳統連結較為薄弱的當代創作。」法魯克提醒我們。「以古典芭蕾為例，美式芭蕾急促、英式莊重，法式世故、義式浪漫、俄式華麗，而日本、中國呈現的芭蕾身體，則是沉著而精準。」法魯克說：「或如我多年合作的舞蹈家阿喀郎．汗，你當然可以清楚看見他來自何方，他的身體又帶著什麼樣的文化影響。」這種對於傳統之延續與溯源，是強調大破大立的西方當代藝術——如摩斯．康寧漢（Merce Cunningham）、極簡主義或傑德森教堂（Judson Church）徹底揚棄、拆解或破壞既有美學——所未見的。

然而對藝術家來說，卻要格外小心自身背負的身體文化傳統變成標籤。有時，標籤意味著快速得到資源，是條通往成功的危險捷徑。「許多帶有政治、社會訴求的團體，可能會藉此將藝術創作視為提高族群能見度的途徑（特別是針對弱勢、少數族群），以文化代言（cultural representation）來理解創作，反而會對藝術家造成傷害，有意識或無意識地開始取悅更大的目的。」法魯克解釋。比如某次碧娜．鮑許邀請阿喀郎去某個「印度藝術節」演出，內心十分抗拒的阿喀郎，因此陷入「被看見」與「被貼標籤」的掙扎，也為此與碧娜．鮑許長談甚久。後來他們還是去了，而碧娜．鮑許再也沒有用過這個名稱。

在有形資源之外，「亞洲」當然也為創作者帶來更多樣的無形資源，創造更多元、混搭的身體語彙。但法魯克提醒我們「要避免落入東西方彼此對應參照的公式，而是站穩自身立場來贏得自我」。他指出：「我們太常預設西方美學為普世標準。」換句話說，面對觀眾長期被培育的「西化眼光」，無論是創作者、製作方或是行銷部，都要避免從太過熟悉的西方角度來理解異文化，而是真正傾聽創作本身的真誠聲音——即便在現今藝術生態中，簡化的標籤或東西方對應（如隨便冠上「亞洲碧娜．鮑許」等封號）可以輕易又快速達成效果，卻是法魯克時時自我警惕的「陷阱」。

如果「亞洲」意味著差異，那麼或許只有正視差異，才能對抗因西方文化宰制而生的文化誤解與偏見。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2023年12月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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