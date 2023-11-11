《劇場綠皮書》 翻轉劇場未來的契機

【撰文／廖舒寧（表演藝術聯盟秘書長）】

英國各國家劇院、重要藝術節慶、商業劇場到各規模表演藝術團隊，紛紛宣告採用《劇場綠皮書》（Theatre Green Book），進行永續實踐，影響力擴及歐陸各國。在後疫情時代，「永續推動」在全球各產業不僅已成為無可迴避的責任，更是表演藝術迎向產業轉型的關鍵機會。

英國自90年代起，即開始審思環境永續；在COVID-19疫情重創全球表演藝術產業，劇場工作者在最低工作限度、積極思考演出替代方案及未來存續方向時，由英國國家劇院製作與技術總監Paul Handley和劇場建築師Paddy Dillo發起統籌，首部明確提供製作、建築及營運守則標準的《劇場綠皮書》應運而生。本書以自2008年即投入倡議英國文化產業永續發展的非營利組織Julie's Bicycle、永續製作聯盟（SIPA）研究為基礎，串聯產官學，歷經與各領域劇場工作者多次討論，獲得英國藝術委員會（Arts Council England）支持。《劇場綠皮書》共有3冊，分別為「永續製作」、「永續建築」、「永續營運」，訂定出階段性目標，以及循序漸進的實踐方法。

第1冊「永續製作」，以團隊組成、概念發展、製作採購、拆台清運這4個流程貫穿，從藝術、技術到行政，建構永續意識，提出在製作環節中每一個劇場工作者能具體實踐的目標；同時針對劇場最需使用實體資源的舞台布景、服裝道具、交通運輸的碳排放，制訂了3個等級——基礎、中級、進階——的綠色標竿。達成這3個等級目標的關鍵，是為「如何減少使用一次性物品和材料，以及如何增加回收及未來重複使用可能」。在製作中使用的每類材料，分別50%（基礎）、75%（中級）及100%（進階）為非一次性及非全新資源；同時在演後，上述每項材料分別有65%（基礎）、80%（中級）及100%（進階）可以回收再利用。除此之外，在本冊也提出海內外巡演、城市藝術節、戶外展演、非典型空間演出等永續思考方向。

第2冊「永續建築」，以「能源使用」為核心，提出3大階段性方針——「減少浪費」、「增進效能」到「採用綠能」。考量到劇場類型與規模差異，以及建築設備非朝夕可轉變，書中建議各場館由「能源評估」開始，先採用無須額外經費負擔、快速見效的節能作法，後續評估永續計畫的優先順序，進行既有設備維護及效能優化，於適當時機納入永續顧問專業團隊，爭取大型更換改良工程。採用再生能源使用將是一條長久而崎嶇的道路，鼓勵場館應持續追蹤碳排（用電量）紀錄，以便有機的調整永續計畫策略，追蹤邁向零碳的階段性進程。

第3冊「永續營運」，則涵蓋了劇場從觀眾服務、團隊排練到內部辦公，環繞3個原則「減少消耗」、「審視資源」、「重覆再利用或回收」，分就機構（行政區）、前台、後台、採購、廢棄物、交通運輸等，同樣訂定3個等級的綠色標竿。令人振奮的是，只須先建立場館全體工作人員的永續共識與網絡——對內，於所有合約明確溝通永續目標，對外——與觀眾及來客宣導傳達永續價值；減少非必要的紙張用量、使用電子支付、調查觀眾交通方式、乃至逐年減少5%垃圾產出，即可達成「初級」目標。而書中也再次鼓勵各場館應先區分優先順序，專注於可先施行、容易實踐的步驟，而非先考量擔憂難以控制的部分。

《劇場綠皮書》翻轉了表演藝術當前製作流程的思維。英國及歐陸近年來面臨能源貧窮、天然氣與電費激升的狀態下，永續劇場得以積極推展；而在台灣及亞洲，所須面對的永續挑戰，也大不相同。除了倉儲空間取得不易、運輸移動仰賴空運╱海運，在台灣長期囿於公單位補助期程、製作與營運經費、人才緊繃的限制下，如何用更完整的時間來思考規劃，將資源重新配置與調整，是極大的挑戰。表演藝術聯盟於今年度發起本書共讀與討論，在過程中不僅顯見劇場工作者對地球的關懷，更發現台灣已有許多實作案例。如：2014年誠品戲劇節「一個舞台，四齣戲」，由策展源頭為始，邀請4個團隊，在同一個舞台形塑各異的劇場風景；又如團隊考量製作經費及未來海外巡演可能，在舞台布景、燈圖設計上即納入拆卸及減省思維等；甚至在離島演出，尋找在地可替代材料及樂器等。如何突破既有思維，將「減省使用一次性資源」視為發想挑戰而非創作限制，是劇場工作者邁向下一個未來的契機。

根據英國文化行銷公司Indigo調查（2022），90%觀眾關注氣候議題並有意識地實踐於生活，75%的觀眾期待看見劇場的永續作為；根據台灣「2023年消費者永續指數調查」，各年齡層對於提倡「永續」的組織及活動，關注度與參與度大幅提升，更願意投入消費，其結果對應到表演藝術擴大觀眾圖像的未來，不謀而合。英國國家劇院承諾自2024年起，所有製作達成「永續製作——基礎」標準，致力於2030年實現淨零；而在台灣，也期待從公單位、場館營運端到劇場工作者，都能透過《劇場綠皮書》的機會與挑戰，建立永續共識，開啟實質對話，從補助政策面及製作過程中做出改變，展現表演藝術持續影響社會各層面的獨特力量！