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在限制中找自由——編舞家張可揚的課後舞蹈練習曲

聯合新聞網／ PAR表演藝術雜誌
張可揚 （陳佩芸／攝）
張可揚 （陳佩芸／攝）

【撰文／Stella Tsai】

生在千禧世代，1990年次的編舞家張可揚在考上建國中學之前，著迷於當年紅遍全臺的嘻哈團體「麻吉」，國中就曾與友人相偕找老師學舞，也一路追隨熟識的學長加入建中熱舞社，開啟中午練球、放學練舞的高校生活。從司令台、操場到校園後門，都有他們青春的身影；舞蹈打開了他對自由的想像，街舞細節的雕琢更啟發他對身體自由的思考，也一步步將他帶往規訓外的人生。

「跳街舞時，修動作是很雕琢的。」眼神專注，張可揚拿自己的身體示範過往學長雕琢舞蹈動作的模樣，多一點要調回來、歪一點要調回來，「所以跳街舞的人習慣看著鏡子裡的自己練習，」他邊說著，眼神不忘示範，「但這樣子練舞的我們，離開鏡子後對著大眾，眼神也依然對焦著遠方的空氣。」而他形容的「標準姿態」，是高中時期一心嚮往的帥氣。儘管彼時因為唸書、練球、練舞、與社團「朝陽」的課外活動四頭燒，讓他坦言每件事都無法給出100%的自己，但也因著自由的嘗試，讓他對往後人生的選擇有了更開放的心胸與想像。

從熱舞到現代舞

他追隨著熱舞社學長的腳步考上台灣大學地質科學系，也一如最初的期待加入熱舞社，卻意外在這裡遇上改變他對舞蹈想像的老師——編舞家彭筱茵，也是他第一次接觸到現代舞。他們的緣分始於大二，不同於街舞的精確，現代舞帶給張可揚截然不同的身體感受與啟發。「筱茵的編舞不會給我動作，而是一個空間、一個狀態，或一個段落的限制，讓我在那個限制裡自由的跳舞。」張可揚回味當時與現代舞的初見面，彷彿踏入嶄新的世界，與過往規訓的練習全然不同，限制中卻有著滿滿的可能性。邊說著，他也不由自主地示範起當時的舞動，自然地用身體來解釋那由內而外的啟發時刻。

就這樣，他跟著彭筱茵跳舞，也參加了作品《是的，關於現今媒體的現象，我在進行一個剪貼的動作》，獲得當年台北藝穗節永真明日之星獎、觀眾大心獎。對張可揚來說，這已不僅只是課後的舞蹈練習，而是人生中的重要轉捩點。平常就會關注社會議題的他，儘管自己鮮少走上第一線，卻因此而發現了一個表達自我的重要管道。透過舞蹈，他得以將對社會事件的感覺化為肢體動作、將想法透過編舞轉譯，用身體為自己的滿腦思緒發聲。

後來的他成為彭筱茵的學弟，繼續在北藝大舞蹈創作所延伸肢體轉譯與發聲的可能，也持續探討抗爭的身體。他抽取身體的驅動元素、事件的思考脈絡，加入一點幽默與諷刺的元素，讓他的編創作品帶有獨具一格的個性。

多元學習 鍛鍊想像力、共感力

即將在今年6月發表的《在大道與廣場之間遇到一頭大象》，張可揚挑戰3個視障舞者、3個明眼舞者的創作，「看不見的時候，舞蹈可以如何被感知與理解？」他聊起創作期間6位舞者一同探索的過程，視障舞者對舞蹈的理解與感知不僅超乎想像，也帶來更寬廣的可能性。長期關注的遊行與社運事件也再次延續到舞作之中，「雖然視障舞者沒能親身參與事件第一線，但他們對議題的接收與解讀更多元，我想轉化這些素材，創造出一個跳脫過往純視覺觀看的舞作。」從聽覺、觸覺到想像力，他逼著自己與明眼舞者放下熟悉的視覺解讀，試著感同視障舞者的身體感受，結合不同材質與物件創造出的聲響，挑戰舞者與觀者對肢體的想像。

全心投入編舞創作的同時，他也積極參與各式校園計畫與分享，「能夠把自己體驗過的感受與心得整理好，分享給年輕的學生，是我很喜歡的事情。」課後的多元學習讓成長中的他發現了多條通往未來的可能道路，也帶著他一步步來到現在的位置；他希望自己也能成為那樣的人，在某一天的某一堂課後活動裡，打動某一顆靈魂。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2023年5月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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