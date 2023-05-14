李慈湄：走進無邊的聲響世界 建構聽覺文本

【撰文／張瑋珊】

李慈湄在從事劇場聲音設計工作後，如何觸發聽覺感知的張力成為她心中反覆思考的問題，而新點子實驗場《聽起來像聲音？—石-頭-S-tone》的作品源起，來自於2020年所發展的《凝結歷史殘響：臺灣洞穴的感知敘事》聲音計畫，透過洞穴空間放大聲音張力所帶來的聽覺經驗，讓她思考：「我從怎麼去『製作』這件事，轉向『如何去聽？』」

延續洞穴聲音計畫產生的反饋，如何運用感官去處理觀眾的聽覺角度，到底聽到了什麼？接受到什麼資訊？對於人體感官捕捉外在動態、人類生存環境快速變遷等因素好奇下，也就成為李慈湄創作期間的自我提問。另外，當時進行田野調查時大量接觸礦工，強烈感受到人類社會的某種生存狀態，包含著採集資源的使命，進而促使身體產生大量勞動性等。

李慈湄從階級觀點來衍伸礦工具生存狀態的勞動特質，思索如何透過聲音描繪出這層意涵，成為本作的重要課題；且因過去她曾為社運文化工作者的身分，書寫底層故事則成為創作前期的明確輪廓。在製作期前後陸續加入合作夥伴後，他們再把整個問題的框架梳理得更清楚，很快的，她決定要透過聲音文本的一部分，由文本來說故事，刻畫出當代聲音劇場的形式。當代聲音劇場創作並沒有一定的規則或案例去依循，她便順著演員創作的聲音作為素材，將文字語音編織為聲音，再透過聲音產生的特質去發展，例如節奏感，被當作一種器樂聲響去延伸，「文字被唸出來後，聽起來就像聲音，觀眾看完整個作品不會覺得像文本劇場，反而會覺得像聽了一整場的音樂或聲響表演。」李慈湄說。

有趣的是，作品中兩位演員的實驗過程，他們拋開台詞詮釋，從語音找到身體的動力，而這個發展不僅止於發展聲音而已，更讓李慈湄覺得驚喜的是，「因為我們已拋下詮釋語言的意義，透過語音動能，進而帶動身體動能，居然能夠扣回所表現的主題，並讓觀看方式有所連結，讓我們覺得很有趣。」例如隨著念某段話，部分文字念起來特別有感覺，演員可能會重複或是變化這些字，再加上身體的動作，然後就做出人類變成機器運動的形象，透過演員所創造的韻律性，李慈湄再接續編曲，使用電子音樂鋪敘，並根據人聲與文本架構發展來設計聲響質地，進行一連串串接、支撐，或是帶出指向性的戲劇張力。

李慈湄侃侃而述：「雖然說我是聲音創作者，但這次大量處理文字這件事，也帶給我很大的刺激，文字本身就是聲音，而這個作品名稱是『聽起來像聲音』，其實當我們閱讀時，腦中就會有聲音。我發現現今社會文字運用已偏向短影音或媒體，可能就一兩行字，但我在唸這些字卻沒辦法聽到聲音，最大因素來自於這些文字不是以語音作為出發，而是以視覺出發，特別是我們使用很多簡語，例如政確，也就是政治正確，完全從視覺去進行縮寫。」

對於她來說，希望能藉由聲音所建構的世界觀刺激觀眾感知，並能從中領略抽離文字符號後的人聲語音，帶領聽覺視野邁向另外一種聲響層次。