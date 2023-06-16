走進兒童電視的魔法世界 一起觀看享受幸福

【文╱葉怡君 圖片提供╱富邦文教基金會】

你知道嗎？一個好的兒童節目，不僅是好老師，也是好朋友，甚至能成為家庭間重要的甜蜜回憶。《媽媽寶寶》專訪加拿大公共電視兒童頻道資深製作人 Marney Malabar，與我們分享製作優質電視兒童節目，背後所需的用心。

打開台灣兒童電視頻道，想要看到優質兒童電視節目，尤其是學齡前幼童的自製電視節目，爸媽們的選擇實在很有限。

富邦文教基金會自2018年起深耕兒少節目產業，五年來累積不少經驗，也有一些產業心得，四月底，富邦舉辦了「momo mini影視兒童節」，邀請國外兒童影視產業專家來台交流分享經驗。

藉由這場活動，《媽媽寶寶》特別和曾參與製作《汪汪隊立大功》、《Wild Kratts動物兄弟》等優質節目的加拿大公共電視兒童頻道TVO的資深製作人 Marney Malabar進行深入對談。從她的視角，分享兒童節目如何滿足孩子多樣性的知識需求。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

好的兒童節目．就像一個好老師

每年都有許多的節目企劃案擺在Marney Malabar的辦公桌上，而她們會研究哪些是有新意的、哪些是在趨勢上受歡迎的、哪些是孩子需要的新東西……重要的是，這些節目要讓孩子能在遊戲中學習。

Marney與團隊在規劃兒童頻道節目時，總是非常注重「多樣性」，期許提供一個「營養均衡」的頻道。

Marney：「我很幸運能有機會參與許多兒童節目的製作，因為我們在展示一個你會希望孩子們仿效和為他們樹立榜樣的世界。我們儘量規劃不同類型的兒童節目，因為孩子們在知識上有多樣性的需求，為孩子提供不同的視野。」

利用節目傾聽、開啟對話

不是每對爸媽生來就知道如何當爸媽，尤其是生長在台灣傳統家庭的環境中長大，溝通是門大學問。

但透過跟孩子一起看節目，爸媽能從中可以意識到，自己想為孩子在生活中樹立什麼榜樣，甚至可以啟動家庭的動能，引導孩子，開啟一些艱難的對話。

Marney：「例如看到節目中的姊妹打架，你可以順勢引導孩子回到他與兄弟姊妹吵架的狀況，跟孩子用共同觀看的情節來討論。孩子們都會在角色中找到自我投射，而爸媽可以在傾聽中找到理解孩子的線索，透過談話給予引導。」

優質兒童電視節背後．都有專業顧問團隊

Marney想告訴爸媽的是：「有時候用電視來幫忙，沒關係的。」

「因為許多節目是由兒童發展專家製作的。如果現在有一個新節目要開案，我們的第一個問題就是，你們的教育顧問、主題專家是誰？這些專家會在開發前階段就參與，閱讀劇本並反饋意見。

真正強大的兒童節目，當中的一切細節都是有教育意義的，但又不是那種死板的嵌入。電視可以用非說教的方式，一路上撒著小餅乾，激發孩子想要了解更多，或讓他們想要成為更好的人。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

孩子喜歡跟你一起享受節目

相信每對父母都有同樣的感受：當孩子正在看電視，你探頭看了一下他們正在看什麼，你不明白他們為什麼笑。

但對你來說，聽到孩子們的笑聲，是多麼美妙的一件事！而這對於作為創作者的Marney來說，這也是她工作真正的快樂來源。

Marney：「因為節目是為孩子們製作的。但與此同時，我強烈建議爸媽們應該跟孩子共同觀看節目！孩子們想要擁有的是，一家人坐在一起的記憶。共同觀看節目（Co-viewing）會讓他們長大後，在回憶家庭時光的時候感到快樂。而小孩看到爸媽因為他們的節目而笑，也會覺得開心，即使是一些沒什麼意義的情節，大家一起嘰嘰喳喳笑得開心，都是很珍貴的時刻。」

就像Marney說的：「很多父母害怕擁抱螢幕，每個人都說電視是有毒的。但當知道怎麼去善用電視，你會發現，優質兒童節目是不錯的好幫手。或許你覺得看節目是在浪費時間，但其實不只是浪費時間，而是把時間作不同運用罷了！」

看電視不是罪，重點是要有優質節目及正確的打開方式。只要善加利用，我們和孩子可以一起享受更美好電視時光。

※原文刊載於2023年06月號《媽媽寶寶》436期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9927198

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