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超過7成孩童每週喝一次含糖飲料！肥胖問題不容忽視

聯合新聞網／ 嬰兒與母親

【採訪撰文/Fan．圖/嬰兒與母親雜誌社】

炎炎夏日，含糖飲料已經成為隨處可見、隨手可得的產品，許多兒童與青少年都喜歡在酷暑中喝上一杯冰涼的飲料，在近乎一天一杯飲料不離手的情況下，往往造成熱量攝取過多而導致肥胖，讓家長擔心不已。

根據衛生福利部最近一次國民營養調查顯示，7～18歲兒少過重及肥胖盛行率約為26～30％，深入調查飲食狀況時也發現兒童及青少年，每週至少喝一次含糖飲料的頻率高達七成。

台北慈濟醫院兒科部沈君毅醫師表示，現今兒少夏天多喜歡以含糖飲料替代白開水作為身體補水的方式，尤其在暑假沒有學校生活約制，幾乎都是一天一杯，但這不僅不會解渴，反而會導致熱量攝取過多而肥胖。

含糖飲料屬於「空熱量」食物

含糖飲料的主要成分多為水、精緻糖、奶精等等，不僅熱量高且營養密度低，是常見的「空熱量」食物之一。沈君毅醫師指出，精緻糖容易影響孩童血管健康及腦部運作，而最直接的影響便是熱量攝取過多導致肥胖。

依衛生福利部國民健康署發布「國民飲食指標」建議，民眾每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10％。而6～12歲的兒童每日可攝取的總熱量是以理想體重做計算：體重第一個10公斤為每公斤100大卡；第二個10公斤為每公斤50大卡；21公斤以上以每公斤20大卡計算。舉例來說，假設該兒童體重45公斤，則其每日總熱量為（10×100）＋（10×50）＋（25×20）＝2,000大卡，依建議乘以10％後得出每日添加糖攝取量不宜超過200大卡。

以BMI值判斷是否肥胖，2歲為分水嶺

根據《兒童肥胖防治實證指引》，會以身高質量指數（BMI）來診斷孩子是否為肥胖，並且以2歲為分水嶺。2歲以下嬰幼兒，若BMI在97.7百分位以上即為肥胖；2歲以上兒童或青少年，超過該年齡層的85百分位時為過重，超過95百分位時即為肥胖。

沈君毅醫師表示，若孩童已達肥胖標準，臨床上會給予相關治療意見，如請家長或青少年紀錄3至7天的飲食日記，安排營養師進行飲食衛教諮詢；同時會建議遵守世界衛生組織「333運動原則」，每週至少運動3次，每次超過30分鐘，心跳達每分鐘130下。

可嘗試以微糖或無糖飲品取代含糖飲料

味覺是從小開始培養，孩童若是接觸過多精緻糖，則容易造成味覺制約化，影響日後的飲食習慣。沈君毅醫師呼籲，若孩子糖攝取超量，可嘗試以微糖或無糖飲品取代含糖飲料，如自製無糖檸檬或莓果氣泡飲取代汽水、未加工鮮奶取代調味乳等。若孩子已達85百分位的過重標準時，應尋求專業醫師及營養師的協助，至兒科進行相關評估。

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2023年9月號。

【嬰兒與母親】官方網站

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