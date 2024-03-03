琵琶 扣人心弦的歌詠

【尚運麒／摘自《新民周刊》2023年第46期】

為何琵琶會集千般嬌豔於一身？火曉杰說，因為琵琶是中國民族樂器的皇后。它造型典雅、音域寬廣、音色清麗，具有特殊的感染力，如果沒有琵琶，一支民樂隊就失去了靈魂。琵琶又是中外文化交流、融合的產物，簡單來說，就是本土的「弦鼗」「秦琵琶」與來自波斯的「烏德琴」的合體，進入大唐，便有了聲震華夏的「曲項琵琶」，一步登上至尊地位，在隋唐的九部樂、十部樂中擔當重要角色，對盛唐歌舞藝術的發展起到了至關重要的作用。「涼州七里十萬家，胡人半解彈琵琶。」「葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催。」無論朝野，無論悲喜，琵琶都是扣人心弦的抒情利器。

火曉杰是上海民族樂器一廠的琵琶製作師。他進廠後先做了一年的二胡弦軸，後來才從樂器配件轉到製作整件的「大傢伙」，因為勤奮好學，「活兒漂亮」，他參與了北京奧運會開幕式表演樂器的製作。後來，他成為琵琶製作大師高占春的關門弟子，使得琵琶製作技藝後繼有人。

琵琶製作不僅是一項系統工程，也是民族樂器製作中最複雜的一項工程。材料的選擇與乾燥程度就很講究，需要時間和經驗。梧桐木、楊木都是相宜的面板材料，它們的韌性與質地決定了琵琶的音色。琴背則多用硬木，比如花梨、酸枝、紫檀。琴身的尺寸自南北朝以來經過多次演變，琴頸拔長，琴體瘦身，更加適宜表演與欣賞。火曉杰說，琵琶除了要外形美觀，內在質量更是關鍵，琴身的厚度其實是不勻稱的，要根據木質的密度和發聲部位來確定厚薄。這種變化沒有一定之規，主要透過聽力來判斷。

火曉杰小時候學拉小提琴，琴弓、指板、腮托、弦軸、琴碼等幾乎被他換過一遍。有一次，他拿了一枚鋼針從f孔探進去，費了九牛二虎之力扶正脫落的音柱，不料音色大變。從此他懂得弦樂器上任何一個零件的移位，都將改變全局。

師父領他進門時已經70多歲，火曉杰要帶著作品上門請教才能得到具體的指導。像他這樣年輕的「老師傅」，每年製作琵琶將近400只，純手工操作，材料又有細微差別，從練習琴到演奏琴再到專家定制琴，標準各不相同，所以從他手裡出來的每只琴也是不一樣的。他動手能力強，又有靈氣，在琵琶相加工製作中，改進了工裝夾具，採用磁吸式固定，由面接觸改為線接觸，從而提升了鋸槽精準度。該項改進在企業範圍被推廣使用。他還用木工刨子倒裝來代替原來的手工扦刀工藝，並申請了一項弦樂器工裝結構的實用新型專利。這些改進思路都是從實踐中得來的，在樂器製作中具有很高的實用價值。火曉杰說：「琵琶的面板看上去光滑平整，其實它是由兩塊同質木板拼成的，為避免拼裝後出現裂縫，我在面板中間預留了一段極細的縫隙，這樣，面板在外框緊扣之下就嚴絲合縫了。」他還用尼龍條或黃楊條替代琵琶相上原來鑲嵌的骨條，提升了琵琶的音色，使其別具圓潤絲滑的韻味。

更令他自豪的是，由他領銜製作的「反彈飛天‧朱顏」琵琶亮相2022年央視元宵晚會，助力中央民族樂團創意民樂節目《齊天樂》的精彩上演。這台節目，讓整個世界再次為琵琶喝彩。

【更多精采文章請見《 讀者雜誌 》2024年3月號】