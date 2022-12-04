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溫良是一種力量

聯合新聞網／ 讀者雜誌

【田宇軒／摘自微信公眾號「脆皮先生」】

十年前，流浪老人鄭祖龍第一次來浙江溫州蒼南的「礬山鮮麵店」買麵條，店主李國色就注意到他了。

那時候，老人穿得破破爛爛的，無法和人正常交流。他每次只要一點麵條，拿出的也只是髒髒的一兩塊零錢。但李國色的家人，每次都給老人裝一袋麵條，還免費送上一些榨菜。

5年前，菜市場拆遷重建後，老人似乎身無分文了。他依舊來到李國色的店中，拿出的卻是一張張自己「手繪」的紙幣。

老人第一次拿出「手繪」的紙幣時，李國色的老婆就笑了，因為那紙幣就像小孩子畫的一樣。

但李國色夫妻還是認真收下「錢」，依然給老人相同分量的麵。5年間，記不清老人來了多少次，可李國色始終如一地對待他。李國色還特意囑咐所有店員，只要看到這位流浪老人，不管他有沒有錢，都要給他東西吃。

2022年1月7日凌晨，這位流浪老人在過紅綠燈時被車撞到頭部，不幸離世。他用「手繪」假幣買麵條的故事，才流傳開來。

許多人都問李國色為什麼要這麼做。李國色說：「我的想法很簡單，那就是我們年輕人賺錢總比老人家容易一點。老人一年也吃不了多少麵條，把麵條送給他，我也不會有多大損失。」

然而，故事到這裡，還沒有結束。李國色表示，會把老人手繪的紙幣塑封保存下來，留著教育孩子。是的，使用「假幣」的行為，不值得提倡。但麵店老闆從容接過，讓一個被生活所迫的流浪漢，避免了食不果腹的窘迫。這是包裹著尊嚴的慈善。

《覺醒年代》裡，辜鴻銘老先生說：「中國人身上有其他民族都沒有的，難以言喻的東西，那就是溫良。」溫良是一種力量，是一種人類智慧的力量。人世間就是這樣，雖然有流浪，有苦難，但總有人願意用力守護那一點微光。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2022年12月號】

圖/讀者雜誌
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