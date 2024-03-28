12強／墨媒爆料分組名單 中華隊進入日美韓死亡組

世界棒球12強賽將在今年11月舉行，墨西哥媒體「Beisbolpuro」今天爆出分組名單，中華隊所處的B組將包含日本、美國、南韓等強敵，不過正式消息仍要等待世界棒壘總會（WBSC）公布。

Beisbolpuro在社群媒體X上指出，12強的A組將由墨西哥、巴拿馬、波多黎各、古巴、多明尼加、委內瑞拉等隊組成，這也代表根據去年底世界排名前12的隊伍推算，B組成員就是中華隊、日本、美國、南韓、荷蘭、澳洲。

12強棒球賽A組預賽預計在11月10日到14日舉行，地點位於墨西哥瓜達拉哈拉、特皮克2座城市，而B組則是11月13日在日本名古屋巨蛋舉行開幕戰，接下來14到18日移師台北大巨蛋舉行。

分組預賽前兩名隊伍，將取得超級循環賽資格，11月21至23日在日本開打，超級循環賽前兩名爭取冠軍，第3、第4名則進入季軍戰。